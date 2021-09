La agenda económica después de votar: cuáles son los temas urgentes que debe atacar el Gobierno, según los empresarios

Grandes y pequeños empresarios, industriales y agropecuarios, todos tienen asignaturas pendientes con el Gobierno para poder salir de la estanflación

La irrupción de la pandemia de Covid-19, en marzo del año pasado, cambió la agenda drásticamente, para el Gobierno y para toda la sociedad. Un 2020 que se proyectaba con miras a recuperar la actividad económica, tras la crisis que se arrastraba desde 2018, cerró con una abrupta caída del PBI (de casi 10%) y un fuerte crecimiento de los niveles de desempleo y pobreza. Y este año llegó la segunda ola, primero, y luego la campaña electoral, que tuvo como eje la adopción de medidas -más bien cortoplacistas- que buscaron inyectar recursos a una economía duramente golpeada con el objetivo de dinamizar el consumo.

Muchas decisiones fueron postergadas por la crisis sanitaria y por la necesidad de atender la emergencia, y así se sostuvo frente al contexto de elecciones. Además, las consecuencias de la situación sanitaria sumaron otros desafíos a esta “agenda postergada”, que, según el consenso de los empresarios consultados por Infobae, el Gobierno debería encarar una vez pasados los comicios. ¿Cuáles son esas prioridades para el mundo privado? ¿Cuál debería ser la agenda pos electoral, que coincidiría -si no surgen nuevas complicaciones- con la salida de la pandemia?

La necesidad de que se tomen decisiones que impulsen la creación de empleo genuino surgió como urgencia número uno

La necesidad de que se tomen decisiones que impulsen la creación de empleo genuino surgió como urgencia número 1 en la mayoría de las charlas con los empresarios. Se trata de un reclamo previo al coronavirus, pero que se agravó con este escenario, ya que muchos de los trabajos que se perdieron en el último año y medio no se están recuperando al ritmo deseable. Son varias las razones, pero uno de los desalientos a la creación de trabajo y formalización son las normas antidespidos y la doble indemnización, que el Gobierno sigue postergando. “Hay que buscar un camino para que no haya temor a nuevas contrataciones, miedo a la industria del juicio. Y por otro lado, a una presión fiscal de costos laborales no salariales que excede mucho las posibilidades de la pyme”, aseguró el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

Para Martín Cabrales, dueño de la empresa de café que lleva su nombre, ése también tiene que ser el enfoque prioritario del Gobierno después de las elecciones. “Cómo se reactiva el trabajo formal en la actividad privada es un tema primordial, y ello requiere inversiones, además de una legislación laboral más moderna, que incluya al sector que está sin empleo o en la informalidad”, sostuvo.

Los empresarios coinciden en que deben eliminarse las trabas a la creación de trabajo formal, como la prohibición de despedir y la doble indemnización

También se refirió a la presión tributaria: “No puede ser que en la Argentina cada vez seamos menos los que pagamos impuestos, que cada vez sea mayor la economía informal. Hay que dejar de aumentar impuestos y ampliar la base tributaria, además de crear incentivos a la inversión y la producción”, enfatizó Cabrales, al agregar que son temas que tienen que empezar a discutirse sin falta, ya que “la pandemia ha postergado muchas discusiones, pero estas son demoras ya estructurales en la Argentina, vienen de arrastre”.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, coincidió en que la generación de empleo debe ser atendida de forma prioritaria, en parte para que se pueda “ir reduciendo paulatinamente la gran cantidad de planes sociales que hoy existen”, dijo. Según Grinman, esta creación de trabajo no sólo exige políticas específicamente orientadas al mercado laboral, que incentiven nuevas contrataciones, sino que también requiere un entorno macroeconómico acorde . “Se necesita que se creen nuevas empresas y que se expandan las ya existentes. En otros términos, que haya más inversiones: debemos generar las condiciones de confianza para que los hombres y mujeres de empresa, de Argentina y del exterior, se decidan a apostar por nuestro país”, remarcó el directivo.

Al mismo tiempo, consideró fundamental poner el foco en la educación “para preparar a la fuerza laboral frente a los desafíos presentes y futuros”; avanzar con el consenso de un marco laboral moderno, una legislación tributaria simplificada y el desarrollo de un modelo exportador integrado que potencie el ingreso de divisas.

En cuanto a los incentivos para que la economía y el empleo se formalicen, al mismo tiempo que se generen condiciones para que los jóvenes consigan trabajo, Funes de Rioja destacó que desde la UIA se está desarrollando un programa de transformación de su Departamento de Educación para crear un área de formación profesional que ponga el acento, junto con el desarrollo de la industria 4.0, en la empleabilidad, en la capacitación de los recursos humanos para ese proceso.

Desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), su presidente, y además dueño de Cerámica Alberdi, Martín Rappallini, se sumó al debate por el empleo y planteó que “hay que poner el foco en ello, reviendo la prohición para despedir, la doble indemnización, todas medidas que fueron tomadas excepcionalmente por la pandemia y que hoy son una traba para el empleo”. “Por otro lado -agregó-, generar una jubilación anticipada, armar algún modelo de que la jubilación la vayas pagando entre dos y de esa manera generás un empleo joven para esos puestos de trabajo. Buscar medidas creativas”.

El presidente Alberto Fernández y el presidente de la SRA, Nicolás Pino, en el último encuentro del Gobierno con la cadena de ganados y carne

Por otra parte, Rappallini enfatizó que si bien la industria se recuperó frente a los niveles de 2019, ése fue un año malo. “Tenemos que retomar la senda del crecimiento, hay que dar dos recuperaciones. Y eso tiene que ser en base a políticas de incentivos para inversión, exportación y generación de empleo ”, sostuvo.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, manifestó a Infobae que “la agenda inmediata postelectoral del gobierno debería ser abrir la exportación de carne que está impidiendo generar USD 8 millones diarios por tenerla cuotificada”. Además, agregó: “El Gobierno debe trabajar en bajar la inflación para que los alimentos de todos los argentinos no sigan subiendo y generar confianza para que los productores podamos invertir y producir más”.

“La pandemia, con las restricciones y el ausentismo laboral, generó una suba de costos que termina trasladándose a los precios” (Madanes Quintanilla)

Respecto de los precios, el dueño de Aluar y Fate, Javier Madanes Quintanilla, afirmó que uno de los desafíos pos elecciones es encontrarle una salida al fuerte aumento de la improductividad que generó la pandemia, con las restricciones y el ausentismo laboral, que genera una suba de costos que termina trasladándose a los precios. “Y en segundo lugar, a esta altura ya tendríamos que exhibir una recuperación de la inversión más alta. Estamos flojos de infraestructura. Está habiendo un deterioro importante y eso genera mayores costos. Tenemos que generar inversión real”, añadió el empresario.

Por su parte, el dueño de la alimenticia Morixe, Ignacio Noel, enumeró las que para él deberían ser las prioridades de gestión pos comicios: 1) todas las medidas posibles para atraer inversiones orientadas a la exportacion; 2) financiamiento a mediano/largo plazo compatible con los plazos de las inversiones productivas; y 3) avanzar con un acuerdo economico/social entre el Gobierno y la oposición para fijar políticas de Estado y se dispongan por ley. Noel también destacó que cualquier nuevo endeudamiento vía préstamos en moneda extranjera debe ser para financiamiento de inversiones destinadas a la exportación.

Asimismo, el presidente de la Confederación Empresaria de la Argentina (Cgera), Marcelo Fernández, coincidió en la necesidad de disponer de un “marco de leyes que garanticen la seguridad jurídica” , ya que “el Gobierno puede tener buenas intenciones y adoptar buenas medidas, pero luego cambian las autoridades y esas decisiones, si no son una ley, pueden interpretarse de otro modo”.

