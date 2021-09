Cecilia Todesca: “Hay empresarios a los que les va mejor con este gobierno y votan otra cosa”

En la foto, Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete

La ausencia del presidente Alberto Fernández y de los ministros en el acto central por el Día de la Industria que realiza todos los años la UIA provocó un fuerte malestar entre los empresarios que esperaban un gesto de acercamiento del Gobierno luego de un año y medio difícil, marcado por la pandemia.

Una de las funcionarias elegidas para contestar este enojo fue la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, que esta mañana dijo que no existe ninguna controversia puntual, sino que el jefe de Estado prefirió conmemorar este día durante un acto realizado en la provincia de Chaco y no en la provincia de Buenos Aires como producto de una política federal. No obstante, disparó: “Hay empresarios y empresarias a los que probablemente les va mejor con nuestro gobierno y votan otra cosa”.

“ Cada uno tiene derecho a votar lo que quiera, pero seamos sinceros sobre cuál es la política, cuál es el modelo. Nosotros estamos a favor de la producción, del trabajo, de dejar las finanzas como vehículo de financiamiento y no como un círculo que se lleva puesto todo lo demás ”, planteó en diálogo con la periodista Florencia Halfon Laksman en Futurock.

“ Siempre puede haber un vivo o una viva que no sea un buen empresario o una buena empresaria. La gente cuando pone una fabrica, un comercio, quiere generar valor para sí y dar empleo. Esa es la rueda que hace girar la economía. Ningún gobierno podría estar en contra de los empresarios. No resiste mucho análisis, la verdad ”, agregó.

La funcionaria, que integra la mesa de decisiones del presidente Fernández, dio otras definiciones. Por ejemplo, confirmó que utilizarán los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional para cubrir los vencimientos con el propio organismo multilateral previstos para este año como consecuencia del acuerdo firmado por Mauricio Macri.

“Es una decisión en cabeza del Ministro de Economía, pero entiendo que sí. Los DEG ya están en la Argentina, son del Tesoro aunque están depositados en el Banco Central. Una de las opciones sería pagar con esos DEGS los vencimientos del Fondo Monetario producto del endeudamiento que tomó Macri”, explicó.

Esos derechos especiales son fondos que el FMI envió a sus socios con el objetivo de afrontar gastos asociados por la pandemia. En un principio, el Frente de Todos había promovido una declaración en el Senado para evitar que ese dinero se destine a la deuda. Sin embargo, Cristina Kirchner sorprendió durante el acto de cierre de listas y anunció que utilizarían los fondos para saldar las obligaciones con el organismo multilateral.

Finalmente, Todesca defendió las restricciones impuestas en la exportación de carne. “Teníamos proceso de rebote inflacionario, hablamos con el sector durante meses buscando alternativas... Lo que decimos es que pueden exportar una parte y la otra la tienen que volcar al mercado interno. ¡No puede ser! El asado aumentó un 100% en un año ”, reconoció.

El Gobierno atribuye esta dinámica de aumento de precios internos al contexto internacional. “Cuando te suben los precios internacionales, lo venden alto afuera en dólares y pretenden el mismo precio en el mercado interno. Los precios de afuera te arrastran los precios de adentro. Las retenciones no son para castigar a nadie: es para que bajen los precios”, reflexionó. Efectivamente, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, el corte más elegido entre los amantes de la parrilla duplicó su precio en un año. El resto de los cortes no se quedó atrás y promedió una suba de 90 por ciento.

El precio asado suele ser uno de los recursos de la oposición en la campaña electoral rumbo a las PASO en virtud de una de las promesas que había hecho el kirchnerismo en 2019. “Te prometieron asado y muchos se quedaron sin parrilla”, suele ironizar Mauricio Macri.

