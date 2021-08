Ambiente: el ministro Juan Cabandié llamó a “descarbonizar las subjetividades del siglo XX”

El ministro Juan Cabandié en una reciente cumbre ambiental del G20, en Italia EFE/Álvaro Padilla/Archivo

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, pidió hoy “descarbonizar las subjetividades del siglo XX” para lograr así un desarrollo sostenible.

En una entrevista radial, el funcionario comenzó diciendo que el tema ambiental es controvertido pues genera “cada vez más adhesiones, pero también opiniones contrarias”. Para explicarse, señaló que “hay una mirada que no entiende de forma integral la perspectiva ni la agenda ambiental” y que su tarea desde el Ministerio es “saldar esos inconvenientes y esas trabas para hablar de la agenda ambiental, porque a veces se contempla lo ambiental como antiproductivista, pero muy por el contrario, la agenda ambiental es productivista, pero en el marco de la sostenibilidad”.

Fue allí que arremetió con la cuestión del carbono. “ Si nosotros no descarbonizamos las subjetividades del siglo XX y seguimos degradando lo ambiental en pos de obtener utilidades y ganancias, y solamente con ese objetivo, lo que vamos a hacer es agotar esos recursos ecosistémicos” , señaló. “La mejor manera de contemplar una mirada productiva es con una mirada de sostenibilidad, que significa que las próximas generaciones puedan usarlas. Por eso cada vez hay más jóvenes que abrazan la agenda ambiental, porque entienden que ellos dentro de una o dos décadas quizás no van a poder vivir lo que vivimos nosotros. Y los que no somos jóvenes y podemos tomar decisiones públicas tenemos que contemplar esa mirada”.

El litio

En el programa “De lejos no lo ves”, por Radio con Vos, el periodista Ramón Indart le preguntó entonces cómo se combinan lo productivo y lo sustentable en el caso del litio, tema que generó iniciativas de legisladores de la coalición oficialista, como Carlos Heller y Marcelo Koenig, y reacciones defensivas de los gobiernos de Jujuy, Salta y Catamarca, las provincias que integran el llamado “triángulo del litio” de la Argentina.

Según Cabandié, “hay que ir mejorando las normativas que nos ponen en menores condiciones para el desarrollo local, para el desarrollo argentino”. Hay que generar, abundó, “en un marco de productividad, mayor soberanía” y “mayores porcentajes de regalías”.

La ley de minería de los 90s, dijo, “tiene aspectos que habría que mejorar”, aunque reconoció que en virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional los recursos naturales son propiedad de las provincias y que “cada provincia puede obtener mayores ganancias, independientemente del 3% en boca de pozo que establece la ley de minería”.

Como ejemplo positivo citó el de Santa Cruz. “El caso de Santa Cruz es patente. Lo que hizo en su momento el gobernador Néstor Kirchner fue que las empresas mineras se asocien al Estado, con lo cual tenés mayor capacidad de obtención de regalías y también mayor control sobre la actividad. Por eso en Santa Cruz tenés licencia social y hay provincias donde no hubo ningún tipo de control, que no la tienen”.

Mineral de transición

Cabandié calificó al litio como “un mineral de transición” y explicó que “todo contamina”, desde las instalaciones radiales por las que hablaba hasta andar en colectivo. La clave, continuó, es lograr “una transición justa, para llegar al punto de sostenibilidad: tenemos que extraer litio para acumular la energía renovable que captamos a partir del viento y el sol. Para tener esas baterías de litio, necesitamos extraer ese mineral, ahí está la transición justa”.

Pero los tiempos urgen. “Esa transición no puede prolongarse mucho”, señaló el funcionario. “Necesitamos acelerar los tiempos, porque el mundo los aceleró”, y enumeró una serie de eventos desafortunados: “50 grados en Canadá, incendios tremendos en Grecia y Turquía, veinte y pico de grados en Siberia, veinte y pico en verano en la Antártida y una seca histórica en el Paraná, que afecta la producción, la calidad de vida, la fauna, la flora”.

Ley de minería

Sobre una posible modificación de la ley de minería, Cabandié dijo que la clave es “ponerle Valor Agregado a nuestros recursos naturales, a la actividad extractiva de la región, que fue propiciada en el orden internacional”. Después de la crisis del petróleo de los 70s, prosiguió, “fuerzas internacionales postergaron a las naciones en desarrollo, impidieron por todos los costados que nos pudiéramos desarrollar, y cada tanto tenemos gobiernos que lo único que quieren es que sigamos siendo un país primario y timbero. Por eso el ministro de Producción de Macri les decía a los empresarios ‘no te gastes en producir, importamos’ “.

“Decimos canje de deuda por acciones climáticas, no canje de deuda por naturaleza, que podría ser te canjeo la deuda por Malvinas”

En cuanto a la posibilidad de ligar la cuestión ambiental a la deuda externa, Cabandié pidió “utilizar las palabras correctas, cada detalle importa: por eso decimos canje de deuda por acciones climáticas, no canje de deuda por naturaleza, que podría ser te canjeo la deuda por Malvinas”. En ese sentido, explicó que en vez de destinar dólares a pagar deuda, se podría usar para construir parques solares y eólicos y cuidar los bosques nativos, aludiendo en particular a las provincias del norte grande que tienen, dijo, “la segunda cuenca forestal de la región”, pero pocos recursos para cuidarla.

“Si comparás la coparticipación y recursos de esas provincias, son ínfimamente menores a los de CABA, tenemos que tener un esquema de equidad territorial y de recursos . Tenemos una cifra catastrófica, escalofriante, que incide en lo ambiental: el 92% de nuestra población vive en el 0,9 % del territorio. Y eso afecta a lo productivo, a lo ambiental, todo”, concluyó.

