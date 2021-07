Casa Propia: quiénes pueden acceder a los créditos para la construcción de viviendas y cuáles son las condiciones

La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $27.000 y 175.000 pesos.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación reabrió este miércoles la inscripción para que familias de todo el país que perciban un salario mínimo puedan acceder a un crédito hipotecario a través de la línea Créditos Casa Propia y comenzar a construir sus viviendas.

Este nuevo segmento contemplará a aquellos que perciban un Salario Mínimo Vital y Móvil, y quienes resulten beneficiarios podrán construir viviendas en lote propio, con un monto de crédito de hasta $4,3 millones y un plazo máximo de devolución de 30 años, indicó el Ministerio en un comunicado.

Al igual que los créditos ya sorteados previamente, esta nueva entrega estará ajustada por la nueva fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

No requerirá ahorros previos y podrán inscribirse quienes cumplan los requisitos: ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente; contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente; contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones.

En ese sentido, la suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $27.000 y 175.000 pesos.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación informó que no se admitirán terrenos que se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los 3.500.000 pesos

Otros de los requisitos son: tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción; no ser propietarios o copropietarios de bienes inmuebles, no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos nueve meses; no encontrarse inhibido y registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados e independientes).

En otro orden, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación informó que no se admitirán terrenos que se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los solicitantes, salvo familiares directos.

Además, el terreno deberá estar escriturado antes del 31 de agosto de este año, salvo que provenga de un organismo público.

En tanto, solo será posible construir los modelos de viviendas del programa, a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres. Mientras que la construcción deberá destinarse a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 metros cuadrados de superficie.

Inscripción

Los créditos se solicitarán a través del servicio de banca por internet de Banco Hipotecario, que actuará como Fiduciario del Fideicomiso Procrear, y los fondos correspondientes al crédito se depositarán en una caja de ahorro de titularidad del beneficiario.

Para inscribirse en el programa es necesario ingresar a https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia/construccion, hacer click sobre el botón “Inscripción” y completar los datos solicitados.

Cotitularidad

Los participantes podrán incluir solo un cotitular, al que deberán estar unidos por alguno de los siguientes vínculos:

-Matrimonio, en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente.

-Unión convivencial.

-Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

