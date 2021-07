“Vaca Azul: una oportunidad productiva para la Argentina”: un nuevo evento del ciclo Construyendo Puentes

Un barco pesquero argentino

“La vaca azul: una oportunidad para la Argentina” fue el título de un nuevo encuentro del ciclo “Construyendo Puentes”, encuadrado en las jornadas “Para que el día después seamos mejores” , organizado conjuntamente por la Escuela de Gobierno de la UCA, el Programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA, el Capítulo Argentino de Millennium Project, la Red NAP, Argentina Conversa, el Instituto de Desarrollo Democrático y el Instituto de Planeamiento Estratégico.

El evento virtual –que puede verse en el canal de Youtube de Laboratorio de Comunicación y Medios– fue moderado por Lourdes Puente, Directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, y Fernando Vilella, Director del Programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA. Contó con la presencia como expositores de Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego; Martín Buzzi, ex gobernador de Chubut; Ricardo Aguirre, ex director de Chevron Argentina; Agueda Elena Massa, investigadora independiente Conicet—INIDEP; Patricia Gandini, ex presidenta de Parque Nacionales; Gilberto Alegre, ex presidente de la Comisión de Agricultura de la HCDN; y Damián Santos, CEO de Pesquera San Isidro y ex presidente de CAPIP.

Entre los presentes, se encontraban también los restantes organizadores de los encuentros virtuales Para pensar el día después: Pascual Albanese (Instituto de Planeamiento Estratégico), Alejandro Drucaroff (Argentina Conversa), Carlos Fara (Red NAP), Miguel Ángel Gutiérrez (Centro Lat. De Globalización y Prospectiva) y Marta Oyhanarte (Argentina Conversa).

Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego

Según destacaron los organizadores en un comunicado, Jorge Arias dio la bienvenida y destacó la organización de esta jornada alrededor “del concepto de Vaca Azul como una posibilidad productiva para la Argentina, y como una zona que encierra recursos todavía desconocidos, pero con importantes implicancias económicas, y que nos convoca a trabajar en la búsqueda de consensos para construir una Argentina mejor con trabajo y desarrollo para todos”. El potencial comercial y estratégico del mar Argentino fue eje del evento.

Además, se hizo referencia a la formalización de la extensión de la Plataforma Continental Argentina, ratificada por Naciones Unidas y, gracias a la cual se extendieron los límites marinos generando una ampliación del 35% del lecho y subsuelo marinos que se encuentran bajo la soberanía argentina.

Lourdes Puente subrayó que este encuentro estuvo pensado en clave productiva, considerando el valor que tiene nuestro mar para la construcción de ese futuro que tanto anhelamos. Fernando Vilella, en tanto, profundizó sobre este concepto de Vaca Azul (como correlato de “Vaca Muerta” y “Vaca Viva” que son dos fortalezas ya reconocidas para el desarrollo argentino) aún silvestre y poco conocido desde el punto de vista productivo, e hizo un llamado a intensificar los esfuerzos de preservación, sobre todo, considerando el gran potencial que tanto la Zona Económica Exclusiva como la Plataforma Continental engloban.

A continuación, un breve resumen de las intervenciones:

Sonia Castiglione, Ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego

- “Soberanía, empleo, desarrollo y sustentabilidad son conceptos inseparables de cualquier actividad productiva. Y esa soberanía se hace con presencia, pero también con buenas prácticas y con respeto al ambiente”.

“Hay que identificar las capacidades biológicas y la dimensión de vida que tiene nuestra plataforma y el espejo de agua, para aprovechar ese poder real que hay en el Atlántico Sur” (Buzzi)

- “Desde la provincia, la cultura de la mirada hacia al mar no estaba tan arraigada décadas atrás. Hoy trabajamos para sumar áreas para el trabajo y para la producción al gran mapa nacional y sabemos que hay que buscar la sustentabilidad en el tiempo”.

- “Hay que trabajar con tecnología para tener procesos más virtuosos que incluyan la dimensión de la sustentabilidad ambiental”.

- “La detención de la explotación salmonera en el mar es un proceso de consenso social en la Provincia y no significa la prohibición de la producción de salmónidos sino la prohibición de hacerlo con daño ambiental”.

Martín Buzzi, ex Gobernador de Chubut

- “El origen del proyecto de Pampa Azul se inició desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, donde se empezó a preguntar cuántos argentinos pueden vivir de una hectárea de agua salada haciendo fotosíntesis”.

“El mar argentino tiene una gran capacidad exploratoria remanente y, con todos sus recursos, Argentina puede realizar su potencial y convertirse en un gran exportador” (Aguirre)

- “Desde Comodoro y desde la provincia se impulsó la necesidad de incorporar al mar como un recurso estratégico para la producción de alimentos”.

- “Hay que identificar las capacidades biológicas y la dimensión de vida que tiene nuestra plataforma y el espejo de agua, para aprovechar ese poder real que hay en el Atlántico Sur. Conocerlo, desarrollarlo y generar oportunidades tiene que ser una política del Estado nacional”.

Patricia Gandini, ex Presidenta de Parque Nacionales

- “El mar tiene que ser objeto de conservación nacional. Tenemos que entender que las áreas protegidas funcionan para que los sistemas en equilibrio sean el soporte para garantizar la actividad económica”.

- “Ha quedado demostrado que la creación de áreas protegidas fue clave para tener también un desarrollo local y para impulsar el turismo en las diferentes regiones”.

Gilberto Alegre, Ex Presidente de la Comisión de Agricultura de la HCDN

- “Tenemos excelentes científicos e investigadores, pero muy poca vinculación entre los que deciden y los que piensan, y el producto de ese trabajo muchas veces no llega a los lugares que debería”.

- “El objetivo político debería ser cómo acercar la oferta a la gran demanda de alimentos que hay en el mundo pero, lamentablemente, se han tomado decisiones en sentidos opuestos”.

“La detención de la explotación salmonera en el mar es un proceso de consenso social en la Provincia y no significa la prohibición de la producción de salmónidos sino la prohibición de hacerlo con daño ambiental” (Castiglione)

- “La pesca debería ser un recurso extraordinario para la producción argentina, pero hoy en día, está siendo subestimado. Tenemos una gran parte de la población que pasa hambre, y no somos capaces de generar las oportunidades y el trabajo que se necesita para sacarlos de ese lugar”.

Ricardo Aguirre, ex Director de Chevron Argentina

- “Los recursos hidrocarburíferos siempre han sido escasos, y los objetivos argentinos siempre han llegado a la idea de ser autosuficientes, pero no han ido mucho más allá de eso. Sin embargo, con la aparición de Vaca Muerta, esta mirada comenzó a cambiar”.

- “El mar argentino tiene una gran capacidad exploratoria remanente y, con todos sus recursos, Argentina puede realizar su potencial y convertirse en un gran exportador. Pero esos recursos tienen poca duración como consecuencia de los cambios tecnológicos que se avecinan. Hay que aprovecharlos en el corto plazo”.

- “Para poder atraer capital de riesgo, Argentina debe manejar, además de los riesgos geológicos, los riesgos políticos, cambiarios, monetarios, regulatorios. Sólo así, vamos a poder ser competitivos y crear trabajo argentino”.

Agueda Elena Massa, Investigadora independiente Conicet—INIDEP

- “El desarrollo de la Economía Azul en Argentina debe basarse en la sostenibilidad buscando promover el crecimiento productivo, la inclusión social y la salud del medio ambiente marino”.

“Existen experiencias exitosas desarrolladas en la última década que debemos profundizar y necesitamos acuerdos entre todos los sectores para alcanzar el potencial que tenemos” (Santos)

- “Argentina es un país privilegiado para el desarrollo de la acuicultura por sus importantes recursos hídricos y variadas condiciones climáticas para el cultivo de diversas especies. Lo que deberíamos hacer es pasar de una economía lineal a una economía circular”.

- “La falta de alimentos hoy es un gran problema y, en Argentina, tenemos recursos y alimentos de gran valor nutricional que no estamos aprovechando. Para aprovechar esa oportunidad es necesario trabajar el concepto de biorrefinerías que utilicen todo el potencial de los recursos extraídos del mar bajo el concepto de economía circular”.

Damián Santos, CEO de Pesquera San Isidro y Ex Presidente de CAPIP

- “El potencial que tenemos es muy grande y, de alguna manera, no lo estamos aprovechando porque no estamos construyendo los puentes acerca de los que tanto estamos hablando”.

- “Hoy lo que se requiere son inversiones, y en un país con tan poca previsibilidad como el nuestro, es difícil lograr ese tipo de inversiones a largo plazo. Y eso es lo que nos está trabando en desarrollos sumamente interesantes, y nos lleva a estancarnos en un montón de estados”.

“El mar tiene que ser objeto de conservación nacional. Tenemos que entender que las áreas protegidas funcionan para que los sistemas en equilibrio sean el soporte para garantizar la actividad económica” (Gandini)

- “Existen experiencias exitosas desarrolladas en la última década que debemos profundizar y necesitamos acuerdos entre todos los sectores para alcanzar el potencial que tenemos”.

