Pese a la pandemia y la final de la Copa América, más de un millón y medio de argentinos hicieron turismo y excursiones el fin de semana largo

Una Bariloche nevada, de unos inviernos atrás. La ciudad andina sigue siendo el destino preferido para las vacaciones invernales

El turismo y las excursiones a corta distancia movieron durante el fin de semana largo cerca de 1,6 millones de personas que gastaron $ 4.576 millones, precisó un relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los comercios vendieron poco, porque las familias gastaron principalmente en gastronomía y recreación y el sector funcionó a un 50% de lo esperable para esta oportunidad de recreo en tiempos normales, pero estuvo en línea con las expectativas y fue interpretado como un buen augurio para las vacaciones de invierno.

Según el informe, 550.000 personas hicieron “turismo” propiamente dicho, con una estadía media de 2,6 días y un gasto diario per cápita de $ 2.250, con lo que el fin de semana largo dejó ingresos directos por $3.217 millones en las economías regionales y CABA. A eso deben sumarse 1.045.000 “excursionistas” a ciudades cercanas, que desembolsaron un promedio de $ 1.300 cada uno e inyectaron $1.358,5 millones en los destinos elegidos. Así, en conjunto, la movida involucró 1.595.000 personas y un impacto directo, entre el jueves 8 y el domingo 11, de $4.576 millones.

En general, el tiempo ayudó, con predominio de sol y clima agradable, aunque el resultado podría haber sido mejor si la final de la Copa América no hubiera disuadido a muchos de salir para quedarse en casa a la espera del partido.

El relativo optimismo de esas cifras debería atemperarse con los datos de un estudio de Focus Market, que detectó aumentos de hasta 330% de los pasajes aéreos y de hasta 305% en los costos de alojamiento de diversos paquetes invernales, comparados con los precios del invierno de 2019, último contra el cual el cotejo tiene sentido.

“El punto de partida es muy bajo: un promedio de ocupación hotelera promedio del 23 % en todo el país. La estadía promedio en Bariloche, uno de los destinos más apreciados por los argentinos para estas vacaciones es de 4 noches en la previa al receso invernal”, dijo Damián Di Pace, director de la Consultora.

Salta la linda, uno de los destinos preferidos por los argentinos

También debe tenerse en cuenta que las opciones se redujeron respecto de 2019: salen del menú los destinos internacionales y para los locales la oferta aérea cae 50 % respecto de 2019, con precios 330 % más altos que hace dos años y, en el caso del alojamiento, con aumentos de hasta 305 % respecto de 2019, precisa el informe.

Demoliendo hoteles

En el caso de CABA, los productores teatrales no están pensando en una oferta abundante de espectáculos para chicos y según un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), las expectativas de actividad económica por las vacaciones de invierno son “inciertas” para el 36 % de las empresas Pyme, “bajas” para el 28%, “muy bajas” para otro 28%. Solo 8% (cerca de 1 de 12) tiene altas expectativas”. No es que no haya capacidad para más: la ocupación hotelera en la Ciudad es de apenas 10% y 60% de los hoteles están total o parcialmente cerrados.

Según el informe de Focus Market, los 10 destinos preferidos para el invierno 2021 son, en ese orden, Bariloche, Salta, Jujuy, Ushuaia, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Iguazú, El Calafate y Tucumán.

El problema son los precios. Del relevamiento de precios surge que para 2 adultos y un menor una vacación de dos semanas en Bariloche cuesta, desde CABA, entre $ 202.000 y $ 260.000, según el viaje se haga en micro o avión, considerando 14 noches de alojamiento en un hotel 3 estrellas y acceso durante 3 días para esquiar en el Cerro Catedral. Y aparte, la comida y las salidas.

Para Salta, mismo grupo familiar y misma estadía, la cuenta pica entre $ 160.000 y $ 252.000, incluyendo un par de excursiones, pero no la comida y las salidas.

Quien quiera pasar unos días en Ushuaia debe costear pasaje aéreo desde $ 31.365 y estadía en hotel (habitación para dos personas) de $ 5.770 para arriba.

Habrá que hacer bien las cuentas. No sea cosa de quedar varados dentro de la Argentina.

SEGUIR LEYENDO: