El Home Office y la posibilidad de vivir cerca del verde motorizaron ventas y construcciones en los barrios privados de Pilar

Se trabaja a buen ritmo en Altos de la Cañada, que propone departamentos cerca del verde

El efecto pandemia hizo que quienes puedan mudarse hacia áreas cercanas al verde y los servicios, apoyados en la posibilidad de tele trabajar sin inconvenientes, motoricen operaciones y la construcción en los barrios privados. El partido de Pilar, que tuvo una gran expansión en los ’90 y a la salida de la crisis 2001/2002, volvió a captar la demanda, y en la actualidad se edifican más de 1000 propiedades a la vez que se están lanzando nuevas propuestas.

La expansión edilicia fue favorecida en su momento por la ampliación de los ramales Pilar y Escobar de la Panamericana, que traccionó la llegada de servicios, shopping, espacios de esparcimiento (hoy no trabajan mucho por la pandemia), colegios, centros de salud, entre otros.

Haydée Burgueño de la inmobiliaria homónima e integrante del Grupo Inmobiliario Norte, señaló a Infobae, que desde agosto se inició la movida, primero con alquileres temporarios de familias que escapaban del confinamiento por el COVID-19. “Y luego se confirmó el interés real por comprar para radicarse en Pilar, tendencia que se mantiene, con la aparición de nuevas urbanizaciones que ofrecen financiación a la medida del público joven”.

La piscina conecta el interior con el exterior en Green Village

Los lotes fueron los más seleccionados, según confirmaron fuentes del mercado, en algunos barrios se vendieron todos los terrenos. Aunque también tienen éxito las casas y departamentos disponibles, más la construcción (que aprovechan quienes disponen de dólares y obtienen ventajas por el costo-beneficio que otorga esta opción).

“Después de más de un año de pandemia, con un cambio rotundo en la forma de trabajar y el home office probado y que funciona, familias, parejas jóvenes y aquellos que viven solos empezaron a replantearse su estilo de vida. El cambio de necesidades llegó a todos los segmentos etarios. El desafío es desarrollar nuevos emprendimientos que se adapten a las necesidades de estos tiempos, brindando proyectos que permitan conectar la naturaleza con el confort moderno”, dijo Alejandro Furst, presidente de Miyagi fiduciaria y co desarrolladora del proyecto Luciérnagas Pilar.

“El cambio de necesidades llegó a todos los segmentos etarios. El desafío es desarrollar nuevos emprendimientos que se adapten a las necesidades de estos tiempos” (Furst)

Perfil de la demanda

Los especialistas sostienen que Pilar vive una fuerte ola migratoria de nuevos vecinos que llegan desde la Capital y distintos lugares de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Daniela Pérez de Graffe, directora comercial de Grupo Coria, señaló a Infobae, que, “también buscan los proyectos de departamentos llave en mano, con espacios para hacer vida al aire libre que se entregan terminados con cocinas y placares completos, iluminación LED bajo consumo instalada, cada departamento con su galería y parrilla propia con sus herrajes, en barrios cerrados que tienen áreas verdes y también espacios comunes de esparcimiento y trabajo”.

El verde y los sectores de esparcimiento dentro de la urbanización traccionan las compras y el interés de la demanda

Parte del perfil del comprador es de familias que viven en departamentos pequeños o poco luminosos y cuyas consultas apuntan a la necesidad de conectarse con el aire libre cerca al hogar y con seguridad. También están los que compran para invertir; ven en los proyectos del suburbano alternativas de mejor rentabilidad y mayor demanda de alquileres, principalmente temporarios (retorno estimado entre el 6 y 8% anual, el triple de lo que deja una locación tradicional en CABA).

A diferencia de otros tiempos, los desarrolladores proponen financiación para captar la demanda. “Proponemos que puedan comprar en pesos o en dólares, el más elegido es el esquema de financiación en pesos y el plan consiste en pagar desde la firma del boleto y durante el avance de obra, abonando el 50% en dólares (20% de anticipo + 10% de refuerzo + 20% posesión) y el 50% del valor de la unidad se paga en cuotas en pesos hasta 10 años ajustadas por el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC)”, describió Pérez de Graffe.

Luciérnagas, uno de los nuevos proyectos que llegan a Pilar

En general, los honorarios de las inmobiliarias son del 3% más IVA. En la mayoría de los casos el que compra lotes puede financiar en algunos casos hasta 84 meses, con el índice de ajuste de la CAC. Burgueño dijo que también, “se hacen actualizaciones ligadas con los precios de los materiales; otra modalidad aceptada por las partes. Las viviendas en general se venden al contado, salvo algunas unidades de housing (lote + casa) que se comercializan con pagos en cuotas”.

Si bien en algunos barrios aceptan que se edifiquen viviendas con otros sistemas constructivos, lo más elegido por ahora es el ladrillo. En Pilar, desde Grupo Coria, informaron que se levantan las unidades sobre platea de hormigón armado, con ladrillos portantes y se entregan llave en mano, lista para mudarse. El propietario o inquilino que la habitará no necesita acondicionarla con nada más, al momento de la posesión.

Propuestas y lanzamientos

En los condominios de Cañada Village y Altos de la Cañada, los valores de referencia de las unidades van desde USD 52.750 a USD 99.400, siendo el más económico el de 2 ambientes sin jardín y el más costoso el de 3 ambientes con 2 baños completos, vestidor y jardín.

Las Casuarina lanzó lotes al sumar nuevas áreas a la propuesta que seduce a las familias jóvenes

Las fracciones en los emprendimientos nuevos arrancan desde U$S 25.000 para terrenos desde 300 hasta 1.100 m2 (U$S 250.000 en barrios que siguen anexando áreas).

Burgueño, subrayó, que en relación con el mercado de casas, “hay muchas a estrenar y en reventa, las urbanizaciones nuevas ofrecen de 3 ambientes, 100 m2 desde U$S 120.000 y casas de 4 ambientes, 143 m2 cubiertos, con pileta a estrenar desde U$S 165.000. En los countries y barrios muy consolidados los valores trepan a U$S 290.000 en construcciones de 4 ambientes, de 200 m2 con pileta reciclada a nuevo”.

Hay propuestas recientemente lanzadas en la zona de Tortuguitas y entre el km 40 y 50 del ramal Pilar de la Panamericana. Sobre el kilómetro 48,5, se presentó Luciérnagas, sobre 13 hectáreas donde se levantarán 478 unidades (en 10 edificios de 38 unidades cada uno y 98 townhouses), rodeadas de verde y lagunas.

“El valor promedio de la las unidades ronda los U$S 2.150 por m2 (tipo de cambio MEP). Se paga 25% a la firma del boleto, 25% en 16 o 24 cuotas a elección del comprador y el 50% del saldo contra la posesión de la unidad. El día de la operación de pesifican las cuotas y el saldo, se abonan en pesos actualizados por el índice CAC”, explicó Furst.

También se suman lotes y áreas nuevas en Estancias del Pilar, Pilará, La Cañada, entre otros barrios como Medal, donde un lote de 1.200 m2 con vista al golf está aproximadamente en 45.000 dólares.

El Aljibe, otro barrio que muestra construcciones nuevas y algunas en obras

Pérez de Graffe , dijo, que tienen propiedades de reventa. “Sobre todo de nuestros inversores, una casa de 4 ambientes está aproximadamente USD 125.000 con 4 meses de obra, las terminadas de reventa parten desde los 165.000 dólares”.

Costos de mantenimiento

El valor de las expensas, en las urbanizaciones de Pilar, varía según los amenities y zonas comunes que tenga el barrio y la seguridad, las más bajas parte desde $10.000 y hay lugares donde superan los $ 50.000.

En cuanto a los alquileres, los temporarios, por mes, tienen un costo mensual, que parte desde los USD 350 para un departamento de 2 ambientes. En los departamentos las expensas están en $ 5.000 aproximadamente.

