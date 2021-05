El impacto de la segunda ola: cuáles son las 17 medidas de emergencia para asistir a los sectores más afectados por la crisis

El sector gastronómico, uno de los más afectados por las restricciones que impuso la pandemia (Franco Fafasuli)

El agravamiento de la situación epidemiológica debido a la segunda ola de coronavirus obligó a los gobiernos nacional, provinciales y municipales a adoptar medidas de apoyo más contundentes de las que imaginaba para este año y analizar de forma permanente si el escenario amerita un esfuerzo todavía mayor. Por lo pronto, el gabinete económico nacional anticipó que los mayores recursos que se están generando respecto de lo presupuestado (unos $480.000 millones) ya están siendo afectados a mayores gastos que impuso esta nueva ola de covid-19, que sorprendió a la Argentina con un nivel de vacunación muy bajo en relación con el proyectado meses atrás.

Primero fue el gobierno nacional el que reaccionó con nuevas medidas de apoyo a los sectores más perjudicados, pero luego se fue sumando la provincia y la Ciudad, con distintas acciones también destinadas a los rubros con mayor afectación, como el gastronómico, el cultural, salones de eventos y jardines maternales.

A continuación, un repaso de cuáles son las medidas vigentes y cuáles están en estudio:

1 - Programa de Recuperación Productiva (Repro): si bien este programa comenzó siendo utilizado para ayudar a los sectores más críticos, como turismo, cultura y gastronomía, para los sueldos de este mayo se extendió a otros sectores que también puedan ver afectada su facturación respecto de igual mes de 2019 a partir de las nuevas restricciones. Es el caso de los comercios, esenciales y no esenciales, además de los monotributistas y autónomos, quienes también pueden anotarse en este Repro II y reclamar su ayuda. Otra de las novedades recientes es que el subsidio para estos sectores más afectados subió de $18.000 a $22.000 por trabajador. Para acceder a este beneficio para los salarios de mayo, las empresas tienen tiempo para inscribirse hasta el 1 de junio. Se realiza de forma totalmente virtual desde el sitio web del Ministerio de Trabajo.

¿Está el gobierno evaluando seguir reforzando el Repro? “Lo que está claro es el programa elegido para ayudar a las empresas, por lo que si es necesario incrementar los montos ante nuevas restricciones, se analizará”, aseguraron fuentes oficiales. Entre noviembre y abril, la inversión alcanzó a $19.000 millones, pero las cifras estimadas por las propias autoridades ya hablan de un valor cercano a $52.000 millones con la ampliación de mayo.

2 - Contribuciones patronales: los sectores considerados críticos que accedieron al Repro también están eximidos de pagar las cargas sociales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hasta fin de año. Son las firmas que pudieron demostrar que tuvieron una merma en su facturación real del 20% versus igual mes de 2019, cuando no existía crisis sanitaria.

3 - Ampliación de la Tarjeta Alimentar: el Gobierno anunció recientemente que la ayuda para comprar alimentos se dará para las madres de hijos de hasta 14 años, cuando hasta ahora el límite de edad era 6 años. La medida alcanza a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes y la inversión mensual para financiar la tarjeta será de $18.100 millones. Comenzó a pagarse el viernes 21 de pago y la ayuda oscila va desde $6.000, $9.000 y $12.000 en función de si la mujer tiene uno, dos o tres o más hijos.

4 - Ampliación del Programa Progresar: este plan está orientado a jóvenes de entre 18 y 24 años. Consiste en el otorgamiento de becas para la terminación de la escuela primaria y la secundaria, la capacitación profesional, el cursado de carreras universitarias y, también, para formar enfermeros y enfermeras. El objetivo es a llegar a 1 millón de jóvenes en todo el país con becas mensuales de entre $3.600 y $9.600. Se pagan durante los 12 meses e involucra un presupuesto de de algo más de $28.000 millones.

“Pondremos mucho énfasis en la beca Progresar porque está claro que entre los jóvenes hay muchos problemas de inserción laboral y de finalización educativa, con la consecuente capacitación de trabajo. Además, se están analizando también nuevas iniciativas vinculadas al empleo joven, en el cual se incluye todo el tema capacitación, porque una parte de esos chicos pueden insertarse en tareas de programación, por ejemplo. Hay que ir hacia completar ese set de políticas para jóvenes, con el objetivo de que cuando pasen las medidas sanitarias y se avance en la vacunación, el énfasis esté puesto ahí”, dijeron fuentes del gabinete económico.

5 - Bono de $15.000 por única vez: esta medida se anunció en abril y se trató de un pago que recibieron los sectores más vulnerables golpeados por la pandemia y la inflación radicados en el AMBA. Esta suma fue cobrada por los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y por los monotributistas de las categorías A y B. ¿Habrá otro bono similar como había trascendido durante mayo? Por ahora no se está pensando, según afirmaron fuentes de la Casa Rosada.

Provincia de Buenos Aires

6 - Moratoria general de impuestos patrimoniales: esta medida fue anunciada por la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) y apunta a todos los contribuyentes que hayan generado deudas durante el 2020 en los impuestos patrimoniales, Inmobiliario en todas sus plantas (Básica y Complementario), Automotores y Embarcaciones Deportivas. Contendrá quitas de hasta 100% en recargos y multas con un carácter progresivo. Va a estar abierta a partir de junio y hasta fin de agosto; los beneficios serán decrecientes, por lo que convendrá ingresar el mes próximo. Según fuentes del organismo recaudador se estima un monto de $50.000 millones de deuda que podría regularizarse por parte de más de 3 millones de contribuyentes.

7 - Nuevo plan de Pagos covid-19 : fue anunciado para deudas contraídas este año (vencidas entre el 1 de enero y a vencer el 31 de agosto de 2021); está destinado a contribuyentes de todas las actividades económicas que hayan sufrido una caída de ventas o ingresos. Este programa posibilitará regularizar en hasta 18 cuotas sin interés deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario Básico (planta edificada y rural) y Automotores.

8 - Exención de hasta un 50% en Ingresos Brutos: esta medida fue anunciada el año pasado pero los contribuyentes de las 206 actividades más afectadas por la pandemia tienen tiempo para inscribirse hasta el lunes 31 de mayo. Se puede realizar la inscripción a través de la web del organismo. La exención alcanza el 50% en el caso de microempresas, comercios, pymes y pequeños contribuyentes, como son negocios de productos no esenciales y rubros como turismo, cultura, gastronomía y deporte, entre otros. En el caso de las grandes empresas, la reducción es del 15%. El costo fiscal asciende a $1.200 millones.

9 - Suspensión de retenciones de Ingresos Brutos: ARBA dejará de aplicar retenciones durante julio, agosto y septiembre a los contribuyentes de los rubros más afectados por la pandemia, que vieron afectados sus ingresos a causa de la crisis sanitaria; entre ellos, los teatros, cines, bares, locales gastronómicos, discotecas, salones de fiesta, establecimientos deportivos, jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil. “Nos parece más importante no aplicar retenciones que bajar la tasa, ya que si el comercio no tiene actividad, no paga Ingresos Brutos. Pero si mueve dinero, no se le va a cobrar por adelantado y le mejoramos el capital de trabajo”, dijeron a Infobae fuentes de la Agencia de Recaudación.

Varias de las medidas anunciadas a nivel nacional, provincial y municipal apuntar a ayudar también a los dueños de salones de fiesta, duramente golpeados por la pandemia (Salón Laberinto Mágico)

10 - Suspensión de los embargos judiciales hasta fines de agosto .

11 - Programa de sostenimiento económico : el gobierno de Axel Kicillof anunció la semana pasada la creación de un fondo de $2.000 millones que tiene como finalidad apoyar a micro y pequeñas unidades productivas de los sectores más afectados por la pandemia, como empresas dedicadas a brindar servicios de transporte escolar, salones de fiestas y calesitas, jardines maternales, gimnasios, restaurantes, bares y clubes nocturnos, entre otros. Será un aporte no reembolsable y por estas horas el Ministerio de Producción bonaerense está definiendo los criterios de asignación de este dinero. Según pudo saber Infobae, se están ultimando los detalles de la instrumentación, pero lo más probable es que imponga pocos requisitos.

12 - Ampliación del programa Preservar Trabajo : es un programa de la cartera laboral bonaerense mediante el cual se otorga un 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) por empleado a empresas que lo solicitan. Está dirigido a micro y pequeñas empresas y tiene incompatibilidad con el REPRO II nacional, aunque sí pueden obtenerlo firmas que hayan recibido el ATP el año pasado.

Ciudad de Buenos Aires

13 - Eximición del pago de Ingresos Brutos al sector gastronómico : la medida ya había sido aplicada entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 y en abril de este año volvió a aprobarse, por ley, la eximición del pago de este impuesto durante mayo, junio y julio. Además, liberó de este impuesto entre mayo y junio a los sanatorios y clínicas privadas que brinden el servicio de internación a pacientes con covid-19.

14 - Eximición del pago del ABL al sector hotelero y turístico : se aprobó en la Legislatura una ley que rige por un período de 6 meses, a partir de mayo de este año. “Esta medida es importante para el sector ya que paga este impuesto por habitación y no por inmueble”, aclaró el gobierno porteño.

15 - Moratoria impositiva : en febrero se implementó un plan de facilidades de pago destinado a vecinos y/o comercios que durante la pandemia no hayan podido hacer frente a sus obligaciones tributarias, que estará vigente hasta el 30 de junio. Se trata de un plan con beneficios como quita de intereses y pagos en cuotas para deudas de los impuestos de ABL y Patentes, para el período comprendido entre enero 2019 y octubre 2020 y por un monto total de hasta 18 millones de pesos.

16 - Eximición de ABL para el sector de la cultura y salones de fiesta : de acuerdo con uno de los proyectos que ingresó en las últimas horas a la Legislatura, y que podría aprobarse el jueves próximo, los cines, teatros, locales de baile, centros culturales y academias de danzas, entre otros del rubro, estarán exentos de pagar el impuesto inmobiliario entre junio y agosto. Otro proyecto similar plantea la misma medida para los salones de fiesta.

17 - Exención de ABL e Ingresos Brutos para los gimnasios : es parte del tercer proyecto que ingresó el jueves pasado en la Legislatura y propone que estos locales, seriamente afectados por la pandemia, no paguen ambos tributos durante dos meses: junio y julio. Los gimnasios abonan 1,5% de IIBB.

