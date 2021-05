Polémicas declaraciones de un intendente K: “Tenemos que ir por la regulación de granos y la carne, aunque no les guste a los gorilas”

Pablo Zurro junto a Cristina Fernández de Kirchner.

Tras la difusión del índice oficial de inflación del pasado mes, que casi llegó al 5%, el intendente del Frente de Todos, Pablo Zurro, propuso en declaraciones radiales que “el Estado tiene que volver a regular la carne y los alimentos como en la época de Perón, pero adaptado a estos tiempos. No podemos dejar liberado el precio para que un argentino pague los precios de exportación, porque en vez de 800 pesos el kilo de asado va a valer 2.000 pesos”.

Y agregó: “Yo no me puedo pelear con un chacarero, yo me peleo con los oligarcas Tenemos que ir por la regulación de los granos y la carne aunque no le guste a los gorilas”.

Las declaraciones del intendente kirchnerista llegan en un momento donde desde el sector agropecuario volvieron a plantear que no son responsables de la suba de precios de los alimentos, ya que hay una baja incidencia del campo en los valores finales de los alimentos, y si hay una alta presencia del Estado mediante el cobro de los impuestos.

Los últimos datos aportados por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) reflejaron que el caso del precio del pan, el mismo se multiplica por siete desde que sale el trigo del campo, hasta el consumidor. De $135, precio promedio de un kilo de pan, $29 pesos son impuestos. “La carga impositiva es mayor que lo que sale producir el trigo y hacer la harina para ese kilo de pan”, dijeron los especialistas de la entidad.

En el caso de la leche, el precio se triplica desde que sale del tambo, pasa por la industria, el comercio y llega a nuestro desayuno. De $67 de precio promedio de un litro de leche, $18 corresponde al peso impositivo. Y por último, la carne es el producto que mayor impacto tiene de los impuestos, ya que de $531 de precio promedio por kilo, $149 son impuestos.

Además, el intendente respaldó la iniciativa de diputado del oficialismo Máximo Kirchner, para que en 40 municipios se paguen tarifas diferenciadas de gas con una reducción que oscila entre el 30% y el 50%, según la provincia. “Es un muy buen proyecto, se lo hemos agradecido al diputado, y lo destacamos no sólo por el dinero, sino que es un avance a retomar derechos. Esta ley tardará unos 30 días para ser promulgada y habrá que hacer un trabajo en cada distrito para incorporar a aquellas personas que contempla la ley que son vulnerables”, señaló en declaraciones a El Destape Radio.

Por otro lado, Zurro volvió a criticar al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri: “No está preso porque el 80% de la Justicia es macrista. Traían gente a adoctrinar a la Embajada de los Estados Unidos, con un alto porcentaje de los fiscales que pasaron por ahí o por la Quinta de Olivos”.

