Luis “Toto” Caputo, locuaz en Twitter: habló de déficit, deuda y se lamentó de haber tenido que “lidiar con Lagarde y Lipton” en el FMI

Luis Caputo (Martín Rosenzveig)

En su momento en Cambiemos lo apodaron el “Messi de los mercados”, pero algunos, maliciosos, aseguran que tal apodo elogioso era incentivado por él mismo. Luis “Toto” Caputo fue secretario y ministro de Finanzas de Mauricio Macri y luego, en plena crisis cambiaria de 2018, asumió como presidente del Banco Central, en reemplazo de Federico Sturzenegger.

Duró muy poco –tres meses y medio– en el cargo: su enfrentamiento con las autoridades del Fondo Monetario en medio de un contexto que empeoraba día a día sellaron el paso del primo del mejor amigo de Macri en la autoridad monetaria.

Dedicado a la actividad privada nuevamente desde entonces, el trader que pasó por JP Morgan y Deutsche Bank en Nueva York, posteó un hilo de Twitter en el que habló del actual ministro Martín Guzmán, de inversiones y de su paso por la vida pública. Y luego respondió algunos mensajes en ese sentido.

Así comenzó el primer "hilo" de Caputo en Twitter

“Hace 75 años que le echamos la culpa a la deuda, al dólar y a la inflación. Ya lo reconoció el ministro Guzmán: si tenés déficit, se financia con deuda o con emisión. La deuda genera más déficit financiero. La emisión, inflación y suba del dólar”, comenzó el ex funcionario que se define en la red social como “Padre de seis hijos buenísimos. Economista. Anti grieta!”.

“Nosotros en vez de solucionar el problema de origen, insistimos en solucionar sus consecuencias. Entonces reestructuramos la deuda, al dólar le ponemos cepo, y a la inflación, precios máximos. Pero seguimos con el déficit y después nos sorprendemos porque nada mejora. Si el problema real siempre fuera la deuda, cómo es posible que no andemos bárbaro, siendo que ya lo “solucionamos” 9 veces en nuestra historia? Hasta que no haya masa crítica suficiente para hacer entender a la gente nuestro real problema, nada cambiará”, siguió.

Luego pidió poner fin al déficit fiscal, y lo hizo como respuesta a un seguidor que le habló en ese sentido: “Hugo, sos uno más de los millones de argentinos que no entienden que si no querés tomar más deuda, no tenés que tener déficit fiscal. Vos en tu casa si gastás más de lo que ganás, la plata te cae del cielo? O la pedís prestada? Tu frase debiera ser Basta de déficit por favor!!!”.

“Es público: el Central lo recibimos con cero reservas netas, y lo dejamos con más de 13 mil millones. Al Club de Paris hubo que PAGARLE todos los años por un mal acuerdo del gobierno anterior. La plata del Fondo fue a cubrir las Letes más otras deudas y el remanente del déficit”, agregó Caputo.

Con respecto al FMI, el ex funcionario destacó que “Georgieva reconoció públicamente que tienen que rever la política cambiaria en los acuerdos con EM porque no funcionan como ellos piensan. Lástima que nos tocó lidiar con Lagarde y Lipton, que pensaban diferente...”

Otro seguidor le pidió reconocer la mala praxis en política monetaria con posturas diarias de USD 5.000 millones a $25, “todavía no estaba el FMI, es verdad, pero te falto mencionar que la plata también se fue en eso”. Caputo dividió su respuesta en tres mensajes:

- “El 25 fue con Sturzeneger [SIC]. Y logró calmarlo en ese momento. El cambio de política monetaria a Agregados Monetarios lo pedí yo. Porque las metas de inflación habían perdido toda credibilidad. La discusión con el FMI fue por la discrecionalidad cambiaria”.

Macri y Caputo en una reunión del G20

- “Y es de las pocas cosas que no son contrafácticas. El dólar se calma finalmente el 29 de Abril. Cuando el Fondo, presionado por una inminente nueva corrida, le devuelve la discrecionalidad al Central. Ese día, que el dólar apuntaba a 55/60, ‘milagrosamente’ cayó”.

- “Y a partir de allí el Central tuvo que comprar para sostenerlo El signaling fue lo falló en el primer acuerdo Lo convirtió en un acuerdo estanflacionario. Esto, como ya lo hizo público MM [por Mauricio Macri], lo dije antes que firmáramos el 1er acuerdo. Hoy, un policy maker debe entender de mercados”.

Entre varios elogios y alguna crítica, la cadena de tuits se remonta al sábado, cuando Caputo opinó sobre el mercado de real estate en EEUU e inversiones. En este punto tuvo un intercambio de opinión con otros traders y dejó cuatro puntos clave.

- “1. Un cambio político puede ser una condición necesaria pero no suficiente para ver un rally sostenido, como quedó demostrado en nuestro gobierno anterior. Por lo tanto, de haber algún cambio político, pienso que la euforia esta vez sería mucho más moderada”.

“Es público: El Central lo recibimos con cero reservas netas, y lo dejamos con más de 13 mil millones”

- “2. De acá a 3 a años, la tasa de 10 años americana puede estar en el entorno al 4/5 pct. Por lo que nuestros bonos cotizarían cerca del 12 pct. Aún con dicho cambio político”.

- “3. Si por algún motivo la economía se desbandara en el corto o mediano plazo (cada uno puede asignarle la probabilidad que le guste), lo bonos van a caer más. Es decir, a estos niveles el upside/downside es muy similar”.

- “4. La posición técnica en el mercado de renta fija es muy mala. Como bien dice Beto [en relación a otro tuitero], afuera no hay ningún interés por sumar riesgo argentino. Y los fondos locales están más focalizados en el rollover de la deuda corta. De ahí la escasa liquidez”.

“Creo que a estos niveles el mercado de bonos está bien priceado en término de riesgo/retorno. Comprar es más una apuesta de largo a un cambio político. Que si vendrá o no es opinable. Pero no obvio”, concluyó.

“Hoy, un <i>policy maker </i>DEBE entender de mercados”

Con todo, luego hizo una aclaración: “Si bien me encargué de remarcar en los tuits iniciales que me estaba refiriendo al mercado se bonos, muchos entendieron que me refería al mercado de acciones también. Lo remarco una vez más porque tal vez no fui suficientemente claro. Me refería exclusivamente al mercado de bonos. Tampoco sugerí que había que vender. Solo dije que me parece que los bonos están bien priceados por el mercado en términos de riesgo riesgo/retorno. De hecho, como le respondí a algunos, en lo personal tengo prácticamente toda mi liquidez en riesgo argentino”.

“Disculpen si no veo o contesto algunos mensajes. Pero no soy muy ducho en esta red social”, pidió en medio de la extensa charla.

