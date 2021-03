Hoteles porteños en crisis: la Legislatura votará eximirlos del pago de ABL por seis meses

Durante el verano, los hoteles porteños tuvieron menos de 10% de ocupación (Foto: Franco Fafasuli)

Los hoteles porteños están en crisis. Con poca actividad por la falta de turistas, eventos y encuentros empresariales desde marzo de 2020 —cuando comenzaron las restricciones por la pandemia— desde el sector, calculan que menos del 20% de los establecimientos están hoy en funcionamiento, con una ocupación que no llega al 10 por ciento.

Este jueves, se debatirá en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para eximir a los hoteles porteños del pago de ABL por seis meses. La medida fue impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en respuesta a un pedido de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc). “El proyecto de eximición de pago de ABL resulta fundamental para aminorar el impacto de la crisis que sufre el sector hotelero de la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra prácticamente cerrado desde marzo de 2020 cuando comenzaron las restricciones”, señalaron desde la asociación.

El anuncio fue hecho tras una reunión que se realizó en la Casa de Gobierno de la Ciudad de la que participaron el jefe de de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti; y el presidente de la Ahrcc, Ariel Amoroso; entre otros funcionarios y representantes del sector.

El proyecto fue presentado por la legisladora Sol Méndez (del bloque Vamos Juntos) y prevé que hoteles, albergues transitorios, alojamientos, pensiones y establecimientos del sector no paguen el ABL mensual por seis meses (desde abril hasta septiembre). Y por otro lado, también se habilitaría una modificación para la moratoria que ya está vigente en la ciudad para ABL y Patentes: ese plan tiene un tope para refinanciar deudas por $1,5 millones pero en el caso de los hoteles se elevaría a deudas de hasta $18 millones.

“Me parece una excelente medida que debería ser aprobada. La situación de la hotelería de la ciudad es desesperante. CABA tuvo un 8% de ocupación en el verano, por ejemplo; con el 80% de los hoteles cerrados. No solo esta el problema del turismo extranjero, que no puede llegar al país, sino que el turismo de reuniones sigue sin poder arrancar. El último protocolo aprobado para turismo de reuniones no alcanza para poder reactivar un rubro de la actividad turística que lleva un año parado”, señaló Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT). Según el empresario, se estima que un 15% de la hotelería que cerró no volverá a abrir, pero el porcentaje puede ser mayor aun.

“Es un alivio muy grande para los hoteles de la ciudad de Buenos Aires que siguen sufriendo la falta de sus principales públicos; el turismo internacional, el turismo de reuniones y el corporativo. La eximición de impuesto inmobiliario ya se ha otorgado en muchas plazas del país por la crisis que vivimos el año pasado y que la mayoría de las plazas siguen viviendo en la actualidad así que es una medida muy esperada como paliativo. Esperamos que sea la primera de otras medidas que colaboren a la subsistencia del turismo en la ciudad”, señaló Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). Desde la asociación también pidieron que los plazos de pago de la Moratoria sean más extensos que los 12 meses actuales y créditos a tasas subsidiadas, de los que ya se algunas líneas.

