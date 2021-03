Luego del discurso de Cristina Kirchner, cayeron los bonos argentinos y subió el riesgo país

Los retrocesos en Wall Street impactaron en los mercados emergentes. EFE/Justin Lane

Los bonos argentinos terminaron la jornada financiera con una caída general tras el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien dijo esta tarde que la Argentina “no tiene plata para pagar la deuda”. El riesgo país cerró con una suba y quedó estacionado en los 1.574 puntos, 52 unidades más que en la jornada anterior.

Este miércoles en un acto en la localidad bonaerense de Las Flores, Cristina Kirchner aseguró que “no podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata”. En referencia a las negociaciones con el FMI, y en plena misión del ministro de Economía Martín Guzmán en los Estados Unidos, la vicepresidenta afirmó que “con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata”.

“No estamos diciendo de no pagar la deuda. Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los otros gobiernos. Deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron”, agregó.

Tras su discurso, y en las últimas horas de rueda bursátil en el mercado internacional (la plaza local estuvo cerrada por el feriado), los títulos de deuda argentinos revirtieron leves subas que habían marcado en el inicio de la jornada financiera y terminaron con números en rojo.

Entre los bonos con retrocesos más marcados estuvieron los Globales 2035, que finalizó el miércoles con una caída de 2,72%, por lo que su valor se acercó a los 30 dólares por cada 100 nominales. Por su parte, el GD2030 perdió 2,46% y finalizó la jornada en USD 34,29. En tanto que el Global 2029 cedió 2,9 por ciento .

Con esta contracción en los precios de los bonos argentinos, el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan volvió a mostrar otra suba. El indicador ajustó un 0,85% durante la jornada, por lo que quedó en 1.535 puntos básicos. Hace dos semanas había tocado un pico de 1.647 unidades, récord desde la resolución del canje de deuda en septiembre del año pasado.

Entre las acciones, el ADR de YPF resignó 2,4%, a USD 410, Grupo Galicia restó un 2,9%, y Mercado Libre retrocedió un 4,1 por ciento. En una rueda con predomino de bajas (de hasta 7%, como en el caso de Banco Supervielle, y de 6% para Despegar), destacaron las ganancias para Tenaris (+3,8%) y Ternium (+2,3%).

El S&P 500 y el Dow Jones terminaron con mínimas bajas de 0,3% y 0,1%, respectivamente, aunque hubo cierto impulso de las acciones financieras e industriales vinculadas a la economía, después de que el presidente de la Reserva Federal de los EEUU, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ofrecieron una visión optimista de la recuperación tras la pandemia de coronavirus.

Los mercados emergentes sintieron con especial notoriedad la jornada negativa en los mercados internacionales. La mayoría de mercados de monedas y bolsas de América Latina anotaron el miércoles nuevas desvalorizaciones, con inversores cautelosos sobre el panorama de la pandemia y las tensiones entre Occidente y China, opacando el tono favorable de los comentarios de autoridades de la Reserva Federal estadounidense.

Las caídas fueron lideradas por las plazas de Brasil, en donde el real perdió un 2,20%, su mayor descenso porcentual diario desde el 18 de septiembre de 2020; al tiempo que el índice de acciones Bovespa cayó un 0,96%, a 112.173 puntos. “Nuestras monedas se han depreciado con respecto al dólar en parte porque esa pérdida de apetito hacia emergentes significa que hay un apetito renovado hacia el mundo desarrollado, sale plata de aquí hacia allá”, dijo Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual.

