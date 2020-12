El Gobierno cree que el acuerdo con el FMI no llegará antes de marzo y apuesta a la presión del Club de París

El ministro Guzmán hace "jueguito" mientras trata de avanzar con el FMI

Hay más posibilidades de que lleguen más vacunas en el corto plazo a que la Argentina termine de acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esas son las estimaciones que manejan en la Casa Rosada y esto tiene más que ver con lo que sucede en terceros países que los datos que puede aportar la Argentina.

“ Nosotros creemos que no vamos a poder solucionarlo antes de mediado de marzo pero por los tiempos de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional”, explicó a Infobae una alta fuente de la coalición de gobierno.

“El Fondo no va a tomar una decisión hasta que Janet Yellen, la nominada por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para ser la primera mujer secretaria del Tesoro del país del norte (equivalente al ministro de Hacienda) decida su estrategia. Esto, según la información con la que contamos no va a suceder hasta mediados de febrero”, agregó la misma fuente con acceso a los principales despachos de la administración nacional.

Diego Bastourre, secretario de Finanzas, con Sergio Chodos, reunidos en Washington con el FMI

El punto frente a los plazos es que si Yellen cumple con los plazos que entienden en la administración nacional de la Argentina en nombrar a la persona que va a representar el 16% de los votos del Fondo, el board del FMI no se reunirá hasta finales de febrero o principios de marzo y recién ahí el caso argentino podrá ser analizado.

“No hay chances de que manden una ley antes de las sesiones ordinarias”, decía ayer en el Congreso un legislador de peso del oficialismo en referencia a que el Ministerio de Economía envíe un proyecto de ley con el acuerdo tal y como está establecido.

A esto se le suma el interés de la Argentina de acordar en esos plazos por razones de agenda propia. Un acuerdo con el FMI debería pasar por el Congreso antes de que sea firmado por el Presidente de la Nación y hay fechas del calendario de deuda que apuran los tiempos,

En abril la Argentina tiene que afrontar un fuerte vencimiento con el Club de París. Al 31 de diciembre de 2019 la suma era de USD 2.198 millones. Suponiendo que la Argentina incumpliera ese pago en abril, con los 30 días del período de gracia los plazos se estiran hasta finales de mayo.

El vencimiento con el Club de París es otro condicionante

Este punto no es menor y también forma parte de las negociaciones con el Fondo, no sólo porque la administración de Alberto Fernández no cuenta con los fondos para pagar la deuda sin un acuerdo con el FMI, sino que uno de los principales votantes del Club de Paris son Japón y los países europeos de mayor peso como Alemania y Francia, todos con una silla en el directorio del Fondo Monetario.

Mientras tanto las negociaciones continúan. A principios de diciembre, más precisamente el pasado 11 de diciembre, el equipo de la Secretaría de Finanzas cerró su viaje a los Estados Unidos en donde estuvo negociando con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se contactó con inversores privados.

En ese momento desde el Ministerio Economía hablaron de “encuentros técnicos fluidos y constructivos, donde profundizaron el diálogo concordando en la relevancia de potenciar el desarrollo del mercado de capitales argentino”. Además, se destacó que “las partes coincidieron en que se trata de una herramienta fundamental para el desarrollo económico del país, permitiendo mejores condiciones de acceso al financiamiento para provincias, empresas y personas.

En tanto, desde el organismo afirmaron que las reuniones técnicas fueron “productivas”, precisaron que se “trató del programa de financiamiento del gobierno así como de temas de inclusión financiera y reformas para potenciar el desarrollo del mercado financiero argentino” y anticiparon que “el diálogo continuará en las próximas semanas”.

