Broda: “La Argentina es récord mundial de crisis económicas”

El economista Miguel Ángel Broda dijo que el rebote que se espera para la economía Argentina muy probablemente llegue a recuperar apenas la mitad de lo perdido en 2020, mientras que para el final de los 4 años de gestión de Alberto Fernández el producto bruto interno debería apenas volver al nivel que tenía en el cuarto trimestre de 2019. El especialista también consideró que el país está “entrampado” en una decadencia económica que lo vuelve “récord mundial de crisis económicas”, luego de 6 años recesivos en los últimos 9 y 18 años con caída del producto en los últimos 45 .

El economista que conduce el estudio que lleva su nombre se mostró poco optimista para las perspectivas del año próximo.

“Rebote probablemente haya, pero Argentina está en una trampa de decadencia de muchas décadas. Muy probablemente después de un moderado rebote en el que no se recupera todo lo que cayó, la Argentina va a crecer a tasas de crecimiento tendencial muy bajas”, dijo Broda en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Y muy probablemente cuando termine el primer Gobierno de la coalición oficialista el PBI sea igual al cuarto trimestre de 2019″, agregó.

Para el especialista, la economía está en una situación de decadencia que se evidencia por la gran cantidad de años en los que el producto bruto interno se contrajo.

“Estamos en presencia de una gravísima situación, estamos entrampados en la decadencia. Una caída del PBI y una inflación que son inéditas, el PBI cayó en 6 de los últimos 9 años”, comentó.

“Y en los últimos 45, hubo 18 años de crecimiento negativo. Colombia en los últimos 100 años tuvo sólo dos años de crecimiento negativo. O sea la Argentina es récord mundial de crisis económicas, y sin dudas el 2021 debería ser mejor si es que bajar a la mitad el déficit fiscal nos permite tener una inflación del 50%. Si no queremos bajar el déficit fiscal va a ser distinto”, advirtió el economista.

“Yo creo que nos vamos a recuperar la mitad de lo que perdimos este año, siempre y cuando entendamos que la magia de este año en el cual se emitió el 80% y la inflación fue de sólo el 35% no se puede repetir el año que viene porque no vamos a tener los colchones y amortiguadores que tuvimos este año. Hubo una enorme monetización que fue a depósitos y permitió, entre otras cosas, un financiamiento del Tesoro que no se va a repetir”, agregó Broda.

En cuanto al financiamiento monetario del déficit del sector público, la emisión de dinero por parte del Banco Central que tiene por destino cubrir la diferencia entre ingresos y gastos del fisco, Broda sostuvo que es urgente reducirlo.

“Lo mejor que podemos hacer para el año que viene es reducirlo a 7 u 8 puntos porque sino lo probable es que la tasa de inflación dificulte una recuperación”, comentó.

Por último, ante la crisis global que generó la pandemia de covid-19, Broda señaló que el impacto en la Argentina fue mucho más significativo que en otras economías.

“El mundo pasó del segundo piso al primer subsuelo. Nosotros pasamos del primer subsuelo”, dijo. “Son muy poquitos los países con caídas del producto superiores a la de la Argentina”.

