El Gobierno reconoció que buscará tomar deuda de organismos multilaterales para reducir la necesidad de emisión monetaria

El proyecto de presupuesto 2021 prevé que el 60% del déficit se financie con emisión. Ahora Guzmán confía en poder reducir ese porcentaje tomando deuda

En línea con sus dichos respecto a que el año que viene se podría necesitar menos emisión monetaria de la que originalmente se había previsto en el proyecto de Presupuesto 2021, el ministro de Economía, Martín Guzmán, canceló hoy préstamos que el Tesoro había tomado del Banco Central (BCRA). Y dijo que para el año que viene apunta a reducir la necesidad de pedirle dinero al Central al tomar préstamos de “organismos multilaterales”.

“Tenemos un programa fiscal financiero que viene acompañado de un programa monetario que tiene que ser consistente”, dijo Guzmán en una entrevista a Radio Con Vos.

“Va a haber algún cambio porque tendremos noticias probablemente positivas en las próximas semanas. Nosotros en el presupuesto 2021 hicimos un supuesto muy prudente que es 40% (del déficit) se financiaba con deuda pública, el resto financiamiento del Banco Central, pero es posible que haya más financiamiento con deuda pública, estamos trabajando bien con los organismos multilaterales para la parte que corresponde al gasto en capital”, agregó.

Por otro lado, el Tesoro además devolvió hoy unos $16.700 millones, menos del 1% de lo que la autoridad monetaria le había transferido en el año , pero con el que el funcionario busca señalizar al mercado que intentará atender al desequilibrio monetario.

Es posible que haya más financiamiento con deuda pública, estamos trabajando bien con los organismos multilaterales para la parte que corresponde al gasto en capital

“El Tesoro Nacional redujo en $16.700 millones extra esta semana los Adelantos Transitorios que obtiene como financiamiento del Banco Central de la República Argentina", dijo el BCRA a través de un comunicado.

Ya la semana pasada la entidad conducida por Miguel Pesce había comunicado otro movimiento similar, en ese entonces por $8.080 millones.

“De esta manera, el Tesoro reducirá en octubre $25.780 millones el financiamiento por Adelantos Transitorios", agregó el comunicado oficial.

El ministro de Economía, Martín Guzmán

Los adelantos transitorios son préstamos del BCRA al Tesoro que ayudan a cubrir el déficit de las cuentas públicas. Su transferencia implica emisión monetaria y la reducción de ese financiamiento lo contrario, contracción de la cantidad de dinero.

Este año el BCRA le transfirió al Tesoro $1,7 billón de pesos para cubrir la diferencia entre los ingresos y los gastos, acrecentada por los gastos extraordinarios que generó la pandemia. Fueron $525.420 millones de adelantos transitorios y otros $1.202.000 millones en transferencias de utilidades, la otra vía que tiene la entidad para emitir dinero con el fin de financiar al fisco.

De hecho, $30.000 millones de esa masiva asistencia monetaria tuvieron lugar este mismo mes, el 3 de octubre, cuando el BCRA volvió a transferir utilidades. Con lo cual, la reducción de adelantos transitorios de estos últimos días supone retroceder sólo parcialmente lo que se emitió este mes y cerca del 1,5% de lo que se emitió en todo el año.

El Tesoro Nacional redujo en $16.700 millones extra esta semana los Adelantos Transitorios que obtiene como financiamiento del Banco Central de la República Argentina

Con todo, analistas y operadores todavía necesitan ver para creer. Lo suman a la lista de gestos que aunque van “en la dirección correcta” pueden tener poco impacto sólo

“Lo primero que me parece es que es muy temprano para juzgarlas. una golondrina no hace primavera. Están devolviendo justo en las semanas en las que no tienen necesidades de financiamiento. La recaudación es siempre máxima entre el 10 y el 19 de cada mes. Hay que ver si entre el 28 y el 31 que pagan sueldos si lo pueden sostener”, dijo Juan Manuel Pazos de TPCG.

“Las necesidades de financiamiento y el déficit no están bajando realmente. si no, mira el déficit de septiembre, con lo cual, plata siguen necesitando”, agregó el analista. “Si lo que están apuntando es a sustituir financiamiento monetario por financiamiento de mercado (cosa que seria muy positiva) lo vamos a confirmar la semana que viene que supuestamente salen con otro mega bono dollar-linked”, concluyó Pazos.

“Aprovecharon la colocación del dollar-linked y la transferencia de utilidades de arranque de mes para eso. Veremos como sigue porque el déficit va seguir en octubre y tienen vencimientos de deuda que cubrir, aunque mas concertados a fin de mes”, dijo Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma.

Seguir leyendo:

Martín Guzmán: “No vamos a devaluar”

Dólar hoy: el libre sube a $192, pero el contado con liqui baja un 4 por ciento

Compras en Chile: cómo hacen los argentinos para aprovechar precios online hasta 28% más baratos en medio de la pandemia