Reunión clave entre el Gobierno y el Consejo Agroindustrial para discutir retenciones y buscar mayores liquidaciones de divisas

Última reunión del Gabinete económico con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino. Hoy habrá un nuevo encuentro en Casa de Gobierno

Hoy a las 17hs en Casa de Gobierno, el Jefe del Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezarán una nueva reunión con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA ) conformado por 57 entidades del sector. El encuentro fue anunciado por el titular del Palacio de Hacienda semanas atrás durante la presentación de las medidas económicas, entre ellas una rebaja temporal de las retenciones a la soja.

Durante el encuentro se profundizará el análisis del proyecto que promueve el Consejo, denominado “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal”, que plantea como objetivo alcanzar los 100 mil millones de dólares en exportaciones y crear 700 mil empleos adicionales en los próximos 10 años.

La iniciativa, que en caso de aprobarse tendría un impacto fiscal neutro, ya fue presentada y recibió el respaldo del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como así también de otros funcionarios del gabinete nacional, gobernadores, legisladores de distintas fuerzas y empresarios. Además, semanas atrás un grupo de técnicos del gobierno se reunieron con referentes del Consejo para determinar el impacto de la misma.

Si bien hasta el momento no se confirmó la nómina de representantes del Consejo que asistirán a Casa Rosada, es un hecho que participará en representación de los productores agropecuarios, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes. Hay todavía un fuerte malestar en las entidades del campo por el retorno del diferencial de exportaciones para el poroto de soja y los productos industrializados de dicho complejo, que anunció el gobierno días atrás.

Por el gobierno, además de Santiago Cafiero y Martín Guzmán, estarán presentes la Vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el canciller Felipe Solá; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el ministro de Agricultura, Luis Basterra y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Ayer por la tarde y durante dos horas, en el Palacio de Hacienda, se reunieron los ministros Martín Guzmán, Luis Basterra y Matías Kulfas, junto a la titular de la Afip, para analizar aspectos relacionados al encuentro con el Consejo Agroindustrial.

El presidente Alberto Fernández respaldó el proyecto del Consejo Agroindustrial

Por su parte, los integrantes del Consejo solicitarán hoy a los funcionarios definir una hoja de ruta concreta de corto y mediano plazo, que permita favorecer a la producción, el empleo, la comercialización y las exportaciones. “El productor agropecuario es esencial para lograr el desarrollo económico integral; por lo que se debe atender prioritariamente sus necesidades que están incluidas en nuestras propuestas”, expresaron la semana pasada en un comunicado.

“ Es indispensable que el productor agropecuario tenga claros incentivos a producir más para lo cual es necesario trabajar en un esquema de reducción de la alta carga de impuestos nacionales, provinciales y municipales, como así también la necesidad de mejorar la competitividad y promover la inversión con visión exportadora” , agregaron.

Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, adelantó días atrás en diálogo con Infobae, que en la reunión con el gobierno habrá un reclamo de avanzar con un Proyecto de Ley para que la Argentina tenga previsibilidad y con un compromiso de reinversión para generar más empleo y exportaciones. Además, se planteará la necesidad de solucionar la problemática de las economías regionales y de simplificación de las exportaciones, donde desde lo burocrático y administrativo hay mayores costos.

Además, Idígoras sostuvo sobre los anuncios económicos del gobierno, que se presentaron días atrás: "Son limitados e insuficientes. No solucionan los problemas del sector. El gobierno es consciente de que esto no va a generar un shock de ingresos de divisas. Es un momento crítico, no solo por el mercado cambiario y la baja de las reservas, sino por la situación económica y social del país. Es por eso que hay que generar incentivos a la producción y a la exportación ”, comentó.

Propuesta

Si bien el proyecto del Consejo es abarcativo, ya que contempla las cuestiones ambientales, institucionales, financiamiento y de infraestructura, uno de los principales temas a debatir, es la cuestión impositiva, donde las retenciones ocupan un lugar de relevancia. El proyecto ya está siendo analizado por técnicos del gobierno, entre ellos funcionarios del ministerio de Economía y Agricultura.

En ese sentido, se promueve desde el Consejo una reducción gradual de las retenciones. Las alícuotas del complejo sojero deberán tener un cronograma de reducción tendiente a llegar al 15% a partir del quinto año (2026), y se deberá establecer posteriormente un esquema de reducción tendiente a llegar a 0%. Los demás productos deberán llegar a 0% en un plazo no mayor a los diez años (2030).

Cristina Fernández también se reunió con representantes de la Agroindustria

En materia de retenciones, el Consejo propone, al momento de implementarse el Plan, retenciones del 0% para las economías regionales, bienes tecnológicos y servicios agropecuarios y agroindustriales. Además, las retenciones para las carnes y subproductos de la pesca, no podrán superar el 5%, y con menores alícuotas para el mayor procesamiento.

En el caso de los cereales, las retenciones no deberán superar el 8%, con menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas de los cereales. Y para las oleaginosas, que sean diferentes a la soja, las retenciones no tienen que ser mayores al 5%, y con menores alícuotas para manufacturas derivadas.

En el caso de la soja, la propuesta del Consejo consiste en retenciones que no superen el 25%, con menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas. A todo esto, la propuesta del espacio agroindustrial, también contempla reintegros a las exportaciones de acuerdo a niveles de procesamiento y relación Valor Agregado/Valor Bruto de Producción. Y, por último, se pide evaluar alternativas de menores retenciones en base a incrementos de exportación en volumen y valor.

En este contexto, de implementar políticas a favor del sector, en la campaña agrícola 2025/2026, el área sembrada se incrementaría en 1,3 millones de hectáreas (+4%), por lo que la principal fuente de crecimiento serían los rendimientos. Además, la producción de granos de Argentina aumentaría en 31 millones de toneladas (+25%) superando los 156 millones de toneladas cosechadas.

El aumento de producción también se traduciría en un incremento en 2.322 millones de dólares de las exportaciones, principalmente en trigo y maíz. Por su parte, los productos industrializados de primera transformación, como los aceites y harinas oleaginosas, así como la harina de trigo, sumarían nuevas divisas por 4.265 millones de dólares. Por otro lado, las carnes y los lácteos aportarían al total un número también significativo de 2.594 millones de dólares.

