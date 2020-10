El futuro de los Neuss: los negocios familiares y el destino de una herencia millonaria

Jorge Neuss

“Se reía cuando iba a las cenas benéficas y le pedían aportes de un millón de dólares”. El recuerdo de Jorge Justo Neuss, el empresario femicida que mató a su esposa, Silvia Saravia de Neuss (69) en su casa del country Martindale y luego se suicidó, es de otro hombre de negocios que lo conoció muy bien.

La anécdota tiene que ver con la vida social que Neuss llevaba hasta hace muy poco en los Hamptons, la exclusiva zona costera al este de Long Island, en el estado de Nueva York, donde los millonarios de EEUU exhiben algunas de las mansiones más imponentes de ese país. Allí Neuss tenía una casa desde hace dos años, en la que se quedaba cuatro o cinco meses en medio de relaciones públicas, negocios y, claro, lujos y ostentación.

Sus colegas empresarios que lo conocieron están conmocionados por la noticia. “No sé lo que puede haber pasado”, se pregunta uno de ellos. “Toda la vida se preocupó por su prestigio personal, por figurar… Terminar así, como un femicida…”, aseguró otro sin poder completar la frase.

En medio del shock, se abre otra discusión: cuál será el futuro de los negocios de la familia Neuss y qué pasará con la herencia millonaria que deja este representante de la tercera generación de una empresa que se diversificó a lo largo de 120 años.

Con el presidente Alberto Fernández e integrantes Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp)

¿Cuánto dinero tenía Jorge J. Neuss? ¿Cuánto heredarán sus cuatro hijos? “El contador debe saber, los hijos… y no muchos más”, estima otra fuente de su entorno en off the record. Pero rápido calcula: “Creo que que unos USD 250 millones. Y su hermano Germán –el otro integrante de la tercera generación familiar– otro tanto, quizás un poco menos”. Es apenas una estimación de alguien que conoce de cerca a la familia, pero sirve para dimensionar el patrimonio de una apellido destacado de establishment empresario local.

Según con quién se hable, la relación entre los hermanos Jorge y Germán era correcta, aunque con algún roce. ¿Superado? Sí. ¿Con algún coletazo hasta estos días? Quizás.

La tensión se habría originado luego de que Jorge se asoció con la francesa Thales para manejar el espectro radioeléctrico local en los ’90. Por esos años cultivó una relación personal con el presidente Carlos Menem, con quien solía jugar al golf. El negocio de Thates Spectrum terminó mal, con sospechas de corrupción, juicios en el Ciadi y la justicia local y una nacionalización de la empresa durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se los solía ver juntos en eventos sociales, pero con la mayoría de sus negocios separados luego del escándalo.

El entramado societario de la familia tiene denominaciones como Neuss Capital, Neuss Found y Grupo Neuss. Jorge habría separado parte de sus negocios y se los habría dejado a sus cuatro hijos: Lucila, Germán, Patricio y Juan. Luego del crimen y la muerte trágica de sus padres, sus los herederos. Patricio Neuss –"Paddy", casado con María, la hija de “Charly” Blaquier– por ejemplo, se hizo cargo de los negocios de energías renovables. Y Germán está al frente de Neuss Capital.

En los últimos tiempos, Jorge habría estado más enfocado en la parte energética y los negocios de Real Estate en Nueva York; y su hermano Germán a cuestiones inmobiliarias en Argentina y Miami (además de otros negocios como en su momento la Fórmula E, por caso). “Georgie” y Rosario son los hijos de Germán.

Si bien hay aguas separadas en términos empresariales entre las dos ramas de la familia, los primos tendrían buena relación y no sería extraño verlos juntos en algunos negocios puntuales.

Negocios eléctricos

Como se dijo, además del foco en Nueva York y las reuniones en los Hamptons, antes del sábado trágico Neuss estaba muy atento a sus negocios energéticos. Sobre todo a Edersa, la energética de Río Negro a la que había ingresado hace siete años cuando se hicieron cargo de un negocio que era de Camuzzi y otros inversores. “La relación con Weretilneck (ex gobernador provincial y hoy senador nacional) se fue deteriorando hasta que llegó a un punto sin retorno. Con Arabela Carreras (actual gobernadora) aún no habían podido terminar de tejer una nueva relación; la pandemia pospuso cualquier avance en ese sentido”, dijo ayer el diario Río Negro. Según detalló Infobae en marzo, Edersa es una de las principales deudoras de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la empresa mixta que en el sistema eléctrico hace de nexo entre generadoras, transportistas y distribuidoras, con un pasivo de 4.398 millones de pesos.

Neuss Capital está comandada por Germán J. Neuss, hijo de Jorge. Según se detalla en su sitio web, tiene participación en la tecnológica Logical, en la empresa a cargo de la verificación técnica vehicular porteña VTV SUD y también en otras firmas, como TUV Sud, TH Services y Plein Air Park. “Buscamos inversiones en las que podamos cumplir un rol activo y sustancial en la gestión de la empresa, para construir organizaciones capaces de alcanzar todo su potencial”, aseguran.

Los hermanos Jorge y Germán Neuss, sus esposas Silvia Saravia de Neuss y Gabriela Flores Pirán, junto al ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet, en la gala a beneficio del Hospital Austral, en 2016

Además, allí se explica con detalle la historia de la familia y de las otras empresas vinculadas al femicida Neuss. Son: Harz Energy, de transmisión, distribución y generación de energía eléctrica; la mencionada Edersa, en Río Negro; Northern Estates Corporation, con oficinas y edificios en New York; Neuss Real Estate, para desarrollos inmobiliarios en Argentina; Neuss Agropecuaria, con 4.640 hectáreas en el sur de la provincia de Buenos Aires (Estancia La Lucila); Haras La Lucila, cuyos caballos pueden verse en el Abierto Argentino; y Bodega Cerro Colorado, en las sierras del sur de Buenos Aires.

120 años de historia

La saga de negocios familiares de los Neuss la comenzó Hermann Neuss, un alemán de una familia rica de Hannover, que luego de graduarse en la Universidad de Heidelberg, llegó a Argentina para trabajar como químico en el hospital Alemán de Buenos Aires. Fue en 1891. Es el creador del negocio de agua embotellada y fundador de Soda Neuss Belgrano, que creó marcas como Soda Neuss, Pomona y Pomelo Neuss.

Patricio Neuss

Lo sucedió Jorge Justo Neuss, quien continuó con la empresa y comenzó a trabajar con el sector público como proveedor de Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos y otros entes. También creó Glacco, que le prestó servicios a YPF y se internacionalizó con Gold Hill Financial Services, que tuvo oficinas en Londres, Ginebra, Lausanne, Chile, Venezuela y Perú.

“En el año 1980 Jorge Justo Neuss (h) [el femicida que se suicidó ayer] y Germán R. J. Neuss, nietos de Hermann Neuss, se hacen cargo del grupo empresario continuando el modelo de negocios existente. Fundan Urban Yard y luego Neuss Real Estate para desarrollar inversiones inmobiliarias en Argentina y también Northern Estates Corporation para Estados Unidos”, destaca el sitio de Neuss Capital.

Juan Neuss y su mujer Coni Uriarte

“En el año 1997, el presidente de Francia, Jacques Chirac, condecoró a Jorge Justo Neuss (h) con la insignia de oficial de la Legión de Honor, destacando sus méritos en las relaciones comerciales entre Francia y la Argentina. Jorge Justo Neuss (h) dedicó gran parte de su vida a la filantropía, apoyando numerosas ONG para la salud pública, la educación y el arte”.

De esa manera define el sitio de la familia al empresario que ayer sábado mató a su esposa y se quitó la vida.

