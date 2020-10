Opciones para dolarizarse: qué pueden hacer quienes fueron inhabilitados por el Banco Central para comprar los USD 200 mensuales

En el mercado de valores se negocian papeles con cláusula dólar (Reuters)

El dólar para ahorro se transformó en las últimas semanas en una alternativa para pocos. Según bancos privados, en los primeros días hábiles de octubre alrededor del 75% de los ahorristas que probaron acceder al cupo mensual de USD 200 recibieron como respuesta del homebanking que no estaban autorizados a comprar. Así, la posibilidad de cubrirse frente a la incertidumbre cambiaria quedó limitada. Sin embargo, en el mercado financiero siguen existiendo maneras de dolarizarse más allá de la divisa que, no siempre y no a todos, venden los bancos.

Cuando se consulta a especialistas la primera alternativa que surge para poder atar a los ahorros a la suerte de la cotización del dólar es la necesidad de invertir y ahorrar más allá del mercado bancario tradicional. Abrir una cuenta de inversión en el banco o una comitente en una sociedad de Bolsa es el punto de partida para varias de las alternativas que hay, algunas más sencillas y efectivas que otras, para tratar de cuidar los ahorros.

Dollar-linked

Aunque no es del agrado de todos los analistas, una de las opciones es ir por los activos atados al dólar oficial, como anunció en la semana el ministro Martín Guzmán con el paquete de medidas para frenar el drenaje de reservas. Se puede hacer a través de cualquiera de los bonos corporativos emitidos este año bajo esa modalidad o, de manera más sencilla para principiantes, a través de fondos comunes de inversión, y desde la próxima licitación de Letras del Tesoro.

“Con los cambios a la política monetaria de esta semana, la cotización del dólar oficial pasó de subir 8 centavos por día a una modalidad más volátil y el viernes dio un salto algo mayor. Es manifiesto, con lo cual es más importante cubrirse, aún frente al mayorista que marca el Banco Central”, dijo a Infobae José Bano de Invertir Online.

“Lo que tenés ahora son fondos comunes de inversión que hacen dos cosas. Tienen obligaciones negociables -bonos de empresas- dollar linked que tienen su riesgo particular, porque las empresas pueden tener sus problemas, pero al ser fondos tienen múltiples empresas, con lo cual diversifican riesgo entre varios emisores. También se colocan en activos en pesos cubiertos con futuros del dólar ”, agregó Bano.

Ya sea comprando un bono o a través de un fondo común, el defecto de los activos en pesos atados al dólar es que ajustan al tipo de cambio mayorista oficial. Es decir, no cubren contra el salto de las cotizaciones paralelas.

“ Todo lo que es dollar linked es un instrumento que te cubre ante un dólar que no existe, no es el que importa, yo no convalidaría esa inversión ”, dijo Mariano Otálora, asesor financiero.

Criptomonedas

Un mercado marginal del dólar, que todavía no pudo ser regulado ni por el Banco Central ni por la Comisión Nacional de Valores, es del de criptomonedas. Se trata de activos -el Bitcoin es sólo uno de ellos- que por su operación en todo el mundo permiten salir del peso , para el caso, dolarizarse.

Se trata de una inversión particular, que puede estar sujeta a una volatilidad importante, y quizás posiciones fuertes no sean para principiantes. Pero este mundo es variado y tiene distintas alternativas, como las stablecoins, criptomonedas estables que apuntan a mantener su valor en dólares. En la Argentina, la criptomoneda DAI es utilizada por ello, porque tiende a mantener una relación muy cercana con el valor del dólar.

Pero más allá de la inversión en criptomonedas en sí, este mercado también supo sentir el impulso del apetito por el dólar. Y eso es porque algunas pocas plataformas permiten comprar y vender tanto con pesos como con dólares . Y cuando un activo tiene precio en dos monedas distintas permite pasar de una a la otra. ¿Cómo? Comprando la criptomoneda con pesos para luego revenderla a cambio de dólares. Se trata de una especie de “contado con liquidación”, se lo llama “dólar crypto” que el viernes pasado quedó a 145 pesos.

Bonos en dólares

Entre las alternativas está, también, la de ahorrar en bonos soberanos y corporativos emitidos en dólares, ya que se pueden comprar con pesos . Claro que, como todas las demás opciones, no está libre de riesgo. Y más en la Argentina donde, desde el canje, los bonos soberanos en moneda extranjera perdieron en torno al 20% , el riesgo no es menor.

“Si estás dispuesto a tomar posición en bonos en dólares argentinos surgidos del canje es una opción. La ventaja es que los comprás en pesos y los podés vender en dólares . No lo podés hacer inmediatamente, pero después de una semana lo vendés en dólares. Esto es genial porque es dólar billete. El problema es que vienen con una volatilidad importante, tienen riesgo del Estado argentino”, dijo Bano.

“ Para quien no puede comprar los USD 200 no generan el costo de tener que esperar 90 días antes de poder comprar en el mercado formal porque de todas formas ya está afuera. Eso sí, si venía comprando el cupo tiene que esperar tres meses desde la última vez, antes de poder hacer operaciones como el dólar MEP”, agregó.

La otra opción en materia de bonos en dólares son los bonos corporativos que, hasta hace poco, tenían mejor suerte que los títulos soberanos. Sin embargo, la indicación del Banco Central de que las empresas deberán refinanciar el 60% de sus vencimientos en dólares los hizo perder terreno, al menos inicialmente. Como los bonos soberanos, se compran con pesos o dólares, pero pagan capital e intereses en dólares.

“Hemos visto que el mercado de deuda corporativa en dólares mostró señales de recuperación en los últimos días. En este segmento, para inversores con capacidad de absorber esta volatilidad, vemos atractivo los títulos de YPF 2024 que actualmente tienen un rendimiento cercano al 16% anual en dólares ”, dijo Pablo Haro, gerente comercial de banca privada de SBS.

El riesgo es que las empresas se vuelvan insolventes o encuentren trabas cambiarias para poder pagar. “Los bonos corporativos están buenísimos, pero en general yo suelo recomendar además del instrumento la oportunidad. En este momento tenés que invertir exclusivamente donde tenés cobertura y oportunidad. Y la verdad que cuando el Gobierno le pegó bastante a las obligaciones negociables no tiene sentido poner en riesgo tu capital ”, dijo por su parte Otálora.

Acciones extranjeras en pesos

En los últimos meses, en toda recomendación de analistas surge la misma palabra: Cedear. Es la sigla de “certificado de depósito argentino”, papeles en pesos que se operan en la Bolsa porteña y que siguen a la cotización de acciones de empresas extranjeras que operan en Wall Street, Brasil y otros mercados . Se compran en moneda local y, cuando se venden, se obtienen pesos a cambio.

Como están asociados directamente a una acción, las sociedades de Bolsa que las operan las adquieren en sus mercado de origen y extienden los Cedear para su negociación, siguen perfectamente a la cotización de esas acciones en la plaza internacional . Y lo hacen, acá lo interesante, a un tipo de cambio de mercado, muy similar al contado con liquidación o al del precio del dólar libre.

Así, por ejemplo, si un día la acción de Apple se mantiene estable en Wall Street pero los dólares alternativos se disparan en Buenos Aires, el valor en pesos del Cedear de esa empresa se dispara a la par del precio de la divisa. Aunque, viceversa, en un eventual día de calma cambiaria local pero con caída de la acción de Apple en Nueva York, el precio en pesos tiende a bajar. Es un activo que, por un lado, cubre frente a sacudones cambiarios en los mercados paralelos pero que, por el otro, expone al riesgo de las acciones de empresas extranjeras. Un riesgo que, quizás, hay inversores que están perfectamente dispuestos a aceptar.

“Los Cedears tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja es que seguís en pesos al contado con liquidación, estás apostando a un aumento de la brecha . Lo que hay que tener presente es que hay un riesgo, que es el de una acción estadounidense. Nosotros recomendamos Walmart, Visa, Coca-Cola, que tienden a ser empresas muy poco volátiles. Entonces si vos lo que querés es sobre todo dolarizarte, Coca-Cola es una de esas empresas. Es menos volátil que un bono argentino”, dijo Bano.

“Para inversores con menor tolerancia al riesgo sugerimos compañías pertenecientes al sector consumo básico, salud y servicios de comunicación. En particular, sugerimos Verizon Communications Inc (VZ), Procter & Gamble Co (PG) y Johnson & Johnson (JNJ)”, comentó Haro.

