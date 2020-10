YPF llegó a un acuerdo con el sindicato de Petróleo y Gas para relanzar la actividad petrolera en Vaca Muerta

Uno de los yacimientos de YPF en Vaca Muerta (NA)

YPF anunció este viernes que llegó a un acuerdo con el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa que permite generar las condiciones para que toda la industria reactive su actividad en la provincia, con un beneficio directo para el empleo y las empresas locales .

“Este convenio de sustentabilidad y empleo para Neuquén nos va a permitir a YPF y a la industria relanzar la actividad y retomar el crecimiento con eficiencia, generando trabajo y contribuyendo a la reconstrucción económica de Argentina en este momento en el que tanto lo necesitamos”, afirmó Sergio Affronti, CEO de YPF.

“Ya tenemos tres equipos de perforación trabajando y en octubre sumamos tres equipos más. La idea es finalizar el año con siete equipos de perforación que nos permita crecer”, agregó el CEO de la petrolera. “Esto es muy positivo para la industria y el país. Un ejemplo, en un momento complejo, que muestra que todos juntos, todos los actores, podemos hacer algo distinto y crear futuro”.

A partir de este acuerdo, que firmaron la Comisión Directiva del gremio e YPF, la compañía cumplirá con su compromiso de reanudar su actividad en la provincia, especialmente en Vaca Muerta, con el objetivo de llegar a 45 equipos activos en el mes de marzo 2021.

Affronti y Pereyra hablan del acuerdo para el relanzamiento de la actividad en Vaca Muerta

El secretario general de petroleros, Guillermo Pereyra afirmó que se trata de un buen acuerdo en una situación de imprevisibilidad que está pensado para recuperar la actividad en medio de la pandemia y en la post pandemia.

“ El acuerdo busca también evitar los despidos. Los compañeros que están parados o suspendidos van a cobrar una suma no remunerativa que tiene un piso de $50.000 y un techo de $100.000 . No hemos tenido paritarias pero tenemos pendiente el cierre del período 2019/2020 que cerró en marzo y fue compensado con una suba salarial del 16,2% que es lo que nos estaban debiendo de forma no remunerativa”, detalló.

Este convenio de sustentabilidad y empleo para Neuquén nos va a permitir a YPF y a la industria relanzar la actividad y retomar el crecimiento con eficiencia, generando trabajo y contribuyendo a la reconstrucción económica de Argentina en este momento en el que tanto lo necesitamos (Affronti)

Durante la firma, además de Affronti y Pereyra, estuvieron presentes el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez; el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez; y Marcelo Rucci, Daniel Andersch y Richard Dewey, integrantes de la Mesa Directiva del gremio.

Richard Dewey, Secretario de Turismo, Cultura y Deporte del Sindicato de Petroleros; Daniel Andersch, Secretario Gremial del Sindicato de Petroleros; Omar Gutiérrez, Gobernador de Neuquén; Guillermo Pereyra, Secretario General del Sindicato de Petroleros; Sergio Affronti, CEO de YPF; Marcelo Rucci, Secretario Administrativo del Sindicato de Petroleros; y Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación

Pereyra afirmó que el acuerdo contempla además dos pagos no remunerativos por un total $60.000, que se abonarán en noviembre y febrero con el objetivo de “amortiguar la situación económica del sector”. Detalló que se van a tomar los salarios netos de marzo para aplicar ese 16,2% para todos los trabajadores y añadió que en marzo se va a incorporar la suba a los salarios básicos.

Creo que empezamos a despegar de alguna manera. Estamos en el buen camino de recuperación de la actividad, dentro de un marco sanitario delicado donde hay que cumplir con los protocolos (Pereyra)

"Con esto empezamos a despegar y a recuperar la actividad en un marco sanitario complicado. Ha sido largo esta situación pero hoy lo hemos cerrado. Nosotros creemos que es un buen acuerdo, en esta situación donde no sabemos qué va a pasar mañana. Creo que empezamos a despegar de alguna manera. Estamos en el buen camino de recuperación de la actividad, dentro de un marco sanitario delicado donde hay que cumplir con los protocolos”, aseguró.

A su turno, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, destacó: “Esta acción es fruto del diálogo con todos los actores de la industria que permitirá la reactivación y promoverá la inversión, el desarrollo económico y energético, y la defensa de los puestos de trabajo”.

Y agregó: “ Forma parte de un nuevo esquema para dar previsibilidad a las inversiones . Vamos a seguir trabajando por la defensa irrestricta del valor y la propiedad de nuestros recursos”.

