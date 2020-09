El 50% de los comerciantes cree que su situación empeorará en los próximos seis meses y que deberá reducir personal

(Adrián Escandar)

Si bien el Gobierno flexibilizó bastante el aislamiento obligatorio en los últimos meses y en el sector comercio sólo hay un 15,5% que está directamente cerrado, las proyecciones en materia de ventas para los próximos meses no son auspiciosas. La mitad de los empresarios afirmó que deberá reducir personal en los próximos tres meses, de acuerdo con la sexta encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) a empresas de distintos tamaños de todo el país.

El 60% de las firmas encuestadas planteó que en septiembre las ventas serán menores que el mes pasado y sólo el 15% dijo que crecerán. Desde marzo, para la gran mayoría de los comerciantes la facturación se derrumbó, más del 50% para poco menos de la mitad.

Consultados sobre cuál cree que será la condición de la empresa de continuar las restricciones por los próximos 30 días, el 38% respondió que podrá continuar operativa, mientras que el 34% señaló que deberá reducir su tamaño; el 31,8%, que sufrirá importantes pérdidas y el 10,1% adelantó que cerrará sus puertas si el escenario continúa como hasta ahora.

En cuanto al personal, la mayoría de los comerciantes (50,4%) prevé reducir su plantel durante los próximos tres meses, en tanto que el 44,2% lo sostendrá. Apenas un 5,4% dijo que proyecta tomar empleados. Por otra parte, casi el 80% de los empresarios encuestados manifestó que no planea realizar inversiones en el corto plazo.

¿Cómo imagina la situación de su empresa dentro de seis meses?, fue otra de las preguntas de la encuesta. Y el 55% de las firmas respondió que será peor o mucho peor que en la actualidad. El 31% sostuvo que se mantendrá igual, en tanto que casi el 19% planteó que prevé mejoras. En cuanto a la situación económica nacional, el 76% de los hombres de negocios del rubro comercios y servicios cree que el escenario en seis meses habrá empeorado y apenas un 13% sostuvo que avizora una mejora.

Sobre la ayuda que ofreció el Estado a las empresas en el marco de la pandemia, el 28% la consideró entre buena y muy buena; el 33,3%, insuficiente; y el resto, mala o muy mala. Se refirieron al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y los créditos a tasa subsidiada para el pago de sueldos.

Al ser consultados sobre el pago de salarios, el 70,5% contestó que no tiene demoras, mientras que el 14,7% manifestó atrasos de hasta 25% de los sueldos. En cuanto al pago de impuestos y servicios públicos, la encuesta reflejó mayores inconvenientes para hacer frente a estas obligaciones. En materia tributaria, más de la mitad de los empresarios del sector confirmaron que pagan sus impuestos tarde, mientras que en cuanto al pago de la luz, el gas y el agua, son mayoría los que cumplen en tiempo y forma, aunque un 40% respondió que lo hace con demora, según la encuesta de la CAC.

A su vez, el 28,7% de los empresarios que alquilan el local dijo que cumple con el pago en las condiciones habituales, el 27,1% lo hace de forma parcial o directamente no está abonando el alquiler con acuerdo del locatario; y el 7,8% abona una parte o directamente no lo hace pero sin acuerdo con el dueño del local. El 36,4% no alquila.

El relevamiento también hace hincapié en la comercialización online, que no estaba muy desarrollada a comienzos de la pandemia, pero que obligó al sector empresario a aggiornarse y diseñar sus plataformas de venta electrónica. Mientras que antes de la cuarentena casi el 63% no vendía online, hoy ese porcentaje se redujo al 48 por ciento.

Seguí leyendo:

La competencia por el valor del dólar: ¿a cuánto calculan los bancos y consultoras que llegará el valor de la divisa a fin de este año y en 2021?

Cómo funcionará la devolución del 50% de los gastos en turismo a partir de octubre