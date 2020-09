Remax: por qué ordenaron su disolución, cuál es la guerra judicial que se viene y cómo seguirá operando la red de inmobiliarias

La empresa de servicios inmobiliarios adelantó que apelará la decisión de la IGJ





El decaído sector inmobiliario —que viene con más de dos años de caída interanual en cantidad de operaciones y un desplome histórico durante la cuarentena— se vio impactado en las últimas horas por una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que determinó que la cadena de inmobiliarias Remax ya no podrá operar en la Argentina.

Desde la empresa, que opera en la Argentina desde 2004, ya adelantaron que van a apelar la resolución. La IGJ es el organismo que regula y controla a las sociedades comerciales y con su decisión respondió a una denuncia del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba), que considera que Remax hace un “ejercicio ilícito” de la actividad inmobiliaria. La entidad agrupa a los profesionales inmobiliarios que operan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El organismo consideró que no es lícito que la actividad inmobiliaria se desarrolle bajo un régimen de franquicias

Ahora, la IGJ debe instar a la Justicia a iniciar el proceso judicial, que se debe seguir en el fuero comercial, para la disolución y liquidación de la empresa de servicios inmobiliarios. Pero aun hay plazos legales que se deben cumplir.

Algunas fuentes del sector inmobiliario criticaron la decisión porque consideraron que no se trata de un problema de legalidad, sino del crecimiento de la cuota de mercado de Remax. Y anticiparon que las demandas en la Justicia pueden demorar años.

Desde el colegio reclaman que la profesión sea ejercida solo por corredores matriculados





¿Cuáles son los fundamentos de la decisión de la IGJ? El organismo consideró que no es lícito que la actividad inmobiliaria se desarrolle bajo un régimen de franquicias, ya que hay una franquicia internacional de primer grado que se otorgó a Remax Argentina y que luego se subfranquició a una red de agentes o corredores inmobiliarios.

“Es una persona jurídica que otorgó franquicias y subfranquicias. Pero para ejercer la actividad inmobiliaria tiene que ser una persona humana con la correspondiente habilitación profesional. Nadie puede transmitir un derecho que no tiene”, explicó a Infobae Manuel Cuiñas Rodríguez, subinspector General de Justicia.

Remax manifestó que no ejerce el corretaje inmobiliario, que lo hacen los corredores inmobiliarios matriculados que contratan sus servicios

En el texto de la resolución se citan algunos de los argumentos de la empresa para rechazar estas acusaciones. Por ejemplo: Remax manifestó que no ejerce el corretaje inmobiliario, si no que lo hacen los corredores inmobiliarios matriculados que contratan sus servicios. Y que tampoco dicta cursos sobre la actividad, si no que se trata de cursos con contenidos exclusivamente comerciales.

“La marca genera la confianza de que detrás de cada operación está Remax y no es así. Detrás de cada operación debería estar un corredor pero se induce a pensar que hay una persona jurídica. Vimos que la denuncia tenía asidero y viabilidad”, indicó el subinspector.

En un comunicado, la empresa rechazó el contenido de la denuncia de Cucicba y advirtió que no implica el cese ni suspensión de su actividad. “Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora”, indicaron en un comunicado. Según destacaron, más de 5.000 familias están vinculadas a la red de inmobiliarias con presencia en todo el país.

Remax es una marca internacional con presencia en varios países





En el texto de la resolución, la IGJ argumenta que la “exteriorización” de la marca Remax por parte de las subfranquiciadas genera una “falsa apariencia” de pertenecer a un grupo económico, mientras que la franquiciante se beneficia porque puede participar indirectamente de una operación que no podría realizar por sí misma.

La pelea entre los corredores y las inmobiliarias tradicionales y las empresas que operan bajo marcas internacionales no es nueva. En septiembre de 2019, cinco de las principales marcas internacionales del rubro inmobiliario que tienen presencia en la Argentina se unieron para crear su propia cámara sectorial. Son Century 21, Coldwell Banker, Keymex, Remax y Sotheby’s que integran la Cámara de Empresa de Servicios Inmobiliarios.

Las marcas internacionales consideraron que los colegios de las distintas jurisdicciones buscan “expulsar y proscribir” a empresas que prestan servicios complementarios para los profesionales del sector inmobiliario.

El año pasado, una de las charlas del Congreso del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, que se realizó en Mar del Plata, fue “Por una Argentina sin franquicias inmobiliarias”.

En ese momento, las marcas internacionales que operan en el país consideraron que los colegios de las distintas jurisdicciones buscan “expulsar y proscribir” a empresas que prestan servicios complementarios para los profesionales del sector inmobiliario.

“Quienes tienen el poder de control de la profesión, a su vez son titulares de inmobiliarias, lo cual representa un claro conflicto de intereses. Esta situación es tan ilógica como pensar que un partido River-Boca sea arbitrado por una de las partes”, explicaban en esa oportunidad desde las empresas que formaron la nueva cámara.

