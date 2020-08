Seis de cada 10 fábricas argentinas todavía producen un 25% menos que antes de la pandemia

Según una encuesta de la UIA sólo un 32% se encontraba produciendo al mismo nivel respecto a la pre-pandemia.





En el ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas aseguran que la industria está volviendo a los niveles pre pandemia más rápido de lo que tenían pensado. Con el dato del crecimiento del uso de la capacidad instalada en julio respecto de junio, la cartera dejó entrever que la recuperación ser estaba acelerando.

Sin embargo, la última encuesta de la Unión Industrial Argentina muestra que en julio pasado, sobre el total de empresas encuestadas sólo un 32% se encontraba produciendo al mismo nivel o con incrementos respecto a la pre-pandemia. Según la entidad, durante el mes pasado 6% de empresas continuaba con su producción paralizada y un 62% de establecimientos operaba con caídas mayores al 25 por ciento.

En lo que se refiere a las ventas, el trabajo de la UIA señala que un 32% de empresas informó ventas iguales o mayores a las de antes de la pandemia, pero el 46% “todavía enfrentaba caída de las ventas superior a 30% y otro 22% registraba caídas de hasta el 30%”.

Otro punto que preocupa a los industriales es el referido a los costos financieros y operativos, en donde al igual que en las encuestas anteriores, persisten los problemas y los incrementos en los costos asociados a los protocolos sanitarios (transporte de personal, tests, licencias, entre otros).

Se incrementó la cantidad de organizaciones que no pudieron pagar los salarios completos. El 8% de empresas no pudo pagarlos, contra el 3% registrado en el relevamiento anterior





Ante la caída de los ingresos por ventas y los problemas en la cadena de pagos, las empresas incrementaron el stock de sus deudas. “ Nuevamente, hubo importantes atrasos en diferentes rubros como impuestos (31% de empresas con atrasos), compromisos financieros (21%), pagos a proveedores (16%) y tarifas de servicios (12%)”, explica el informe.

Pero mientras por un lado se observa que aunque persisten los incumplimientos se redujo la tasa respecto de meses anteriores, el trabajo de la UIA muestra que se incrementó la cantidad de organizaciones que no pudieron pagar los salarios completos . –el 8% de empresas no pudo pagarlos, contra el 3% registrado en el relevamiento anterior–. A esto se sumó la dificultad para el pago del medio aguinaldo, con un 17% de empresas que no pudo cubrirlo. “Este aumento coincide con una menor incidencia del ATP, que alcanzó al 42% de empresas, en comparación al 63% registrado en el relevamiento previo”.

Pero otro punto que resaltaron los industriales es que a los costos “naturales” de las operaciones, ahora se le sumaron costos relacionados con la implementación de protocolos para el cuidado de la salud de los trabajadores. Si se toma el país, un 48% de las empresas asumió el costo del traslado del personal, porcentaje que se eleva al 64% en PBA y CABA. Mientras que solo un 18% de empresas se hizo cargo del testeo preventivo de trabajadores.

Desde la UIA señalan problemas para acceder al mercado de cambios.





Como un tema más, pero sin demasiado desarrollo, la UIA señala como uno de los problemas que enfrentan las empresas es el plazo de los cheques y “las restricciones para acceder al mercado de cambios”.

En medio de esto, señalan que el acceso al crédito sigue siendo complejo, ya que 54% de las empresas aumentó su demanda de crédito, pero solo un 40% afirmó haber accedido al monto requerido. La brecha en materia de acceso al crédito se amplía en el caso de empresas con caída de las ventas: el 66% de empresas enfrentó mayor demanda, pero solo el 35% pudo acceder al monto requerido.

La expectativa para los industriales para lo que resta del año muestra que mejoraron respecto de la encuesta anterior ya que solo el 2% de empresas estima que su producción estará frenada y el 39% prevé producir casi igual o más que antes de la pandemia.

Casi el 60% de las empresas estima que seguirá operando con niveles peores a la pre pandemia





Sin embargo, un 58% de as empresas todavía estima que seguirá operando con fuertes caídas. Al mismo tiempo, un 15% afirmó que, de mantenerse las mismas condiciones en los próximos tres meses, la continuidad de su actividad estará comprometida y un 7% sostuvo que podría entrar en concurso preventivo.

Frente a este estado de situación, desde la UIA señalan que el panorama indica “un mayor riesgo de fragmentación productiva, dada la dispar recuperación a nivel sectorial y regional , el desigual acceso al crédito entre las empresas y las distintas capacidades para enfrentar las nuevas exigencias operativas y adecuación a los protocolos”.

