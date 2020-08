El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó que se puede crecer y bajar la pobreza con el modelo que la Argentina tuvo en el pasado

10/06/2020 El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, con mascarilla ECONOMIA INTERNACIONAL Isac Nobrega/Palacio Planalto/dp / DPA

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, mencionó el pasado económico de la Argentina como un ejemplo de prosperidad que los países de la región deben reflotar para integrarse al mundo y reducir la pobreza.

En una disertación virtual organizada por la Fundación Libertad, Guedes dijo que t anto la Argentina como Venezuela eran países prósperos en el pasado, pero mientras citó al país del norte sudamericano como un caso de miseria, evitó referirse a la actualidad de su principal socio en el Mercosur para evitar discusiones diplomáticas.

En el encuentro -moderado por el periodista y analista peruano Álvaro Vargas Llosa- el ministro sostuvo, cuando fue consultado por la Argentina “Hay un camino para generar prosperidad y otro que provoca miseria. Argentina fue uno de los países más prósperos a principios del siglo 20, y perdió ese rumbo. Tuvieron el primer subterráneo de la región. Era muy poderoso. Recibieron inmigrantes después de ambas guerras mundiales que apoyaron a los que estaban para que el país se desarrollara. Y Venezuela también hace 30 años pasó de la riqueza a la miseria”, detalló.

En cambio, explicó, “Chile pasó de la miseria a aumentar su PBI per cápita por encima de otros países de la región, cuando hace 40 años era pobre. Y hay ejemplos similares en otras regiones del mundo”.

Por otra parte, dijo que el Mercosur debe persistir en el camino de la integración con el resto del mundo.

Jair Bolsonaro y Mauricio Macri en la cumbre del Mercosur del 2019

“ Tuvimos mala suerte. El año pasado fuimos a la Argentina y conversamos con el presidente Macri de esta necesidad de integrarnos, porque Uruguay y Paraguay estaban convencidos, ya que en muchas otras regiones la gente sale de la pobreza con más integración. Mientras tanto, América latina se transformó en el continente de la desesperanza. No integramos más nuestras economías. Le dijimos a la argentina de ir hacia la OCDE. ¿Qué paso?: Macri perdió y además los europeos, especialmente Francia, Holanda y Bélgica, con la excusa de los incendios forestales, frenaron el avance del acuerdo con la Unión Europea. No es justo: es un área más grande que Europa. No se puede prevenir todo, pero luchamos contra el fuego. Por otro lado, los países centrales no bajaron sus emisiones de carbono”, explicó.

Noticia en desarrollo