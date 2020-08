Sergio Chodos, representante de Argentina en el FMI: “No es el fin del problema de la deuda, falta mucho por hacer”

El Director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional e integrante del equipo del Ministro Martín Guzmán que negoció el acuerdo con tenedores de deuda regida por tribunales extranjeros, Sergio Chodos, se refirió al acuerdo argentino con los tenedores de deuda y aseguró que “estamos contentos pero hay que ser mesurados. Esto es parte de un proceso pero no es el fin del problema de la deuda” .

En diálogo con El Destape Radio, el economista dijo que “el momento donde cerramos no fue de euforia, fue de satisfacción, hay conciencia de que es el inicio del proceso” y agregó que “no hubo algo que destrabó todo ni una bala de plata, no existe eso, es una acumulación de mucho trabajo”.

El funcionario además valoró la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la ley que reestructura otra porción de la deuda, la que se rige por la ley local, y que busca dar un trato igualitario a los bonos sometidos a los tribunales argentinos como siguiente paso en materia de reordenamiento del frente financiero.

Esto no es para el Gobierno, para nosotros, para quemarla en un año, esto es para generar un marco de recuperación posible para la Argentina

“ Los números del proyecto de reestructuración de deuda bajo ley local que salió ayer en el Congreso es tan o más importante que el acuerdo, el apoyo del conjunto de la sociedad es crítico en estas situaciones ” y focalizó en que obtuvo 247 votos contra dos.

”Que el Senado y Diputados hayan acompañado casi por unanimidad la reestructuración de deuda es muy importante”, indicó Sergio Chodos.

De vuelta en referencia a la negociación cerrada en la madrugada del martes, Chodos se refirió a cuáles son los cambios del perfil de vencimientos a partir de ahora.

”Esta negociación se basó más en la dinámica de endeudamiento más que sobre la deuda, no hay una quita de capital prácticamente, es simbólica”, destacó el representante argentino ante el Fondo. Además explicó que “esta negociación trabaja sobre la dinámica de endeudamiento, que es la tasa de interés, y sobre los períodos de gracia” y destacó que “esta negociación libera mucho el panorama para el que asuma en 2023, sea quien sea ”.

Además destacó que “es importante explicar que lo que se les pide es que ganen menos, como explicó el presidente Alberto Fernández, porque no había básicamente quita de capital”.

” Esto no es para el Gobierno, para nosotros, para quemarla en un año, esto es para generar un marco de recuperación posible para la Argentina ”, dijo.

Los números del proyecto de reestructuración de deuda bajo ley local que salió ayer en el Congreso es tan o más importante que el acuerdo, el apoyo del conjunto de la sociedad es crítico en estas situaciones

Por otra parte, y sobre las futuras conversaciones con el organismo multilateral de crédito, Chodos puntualizó que “el FMI no giró 180 grados pero sí hay cambios significativos y han ido adaptándose” pero destacó que “el FMI no es un organismo de desarrollo, no es un organismo de ayuda al crecimiento, sino que financia procesos de ajuste o de crisis de balanza de pagos de crisis de endeudamiento. Esa es su naturaleza”.

”Hay cambios significativos en el FMI pero que no transforman la institución en otra cosa”, afirmó en ese marco. Además, explicitó: “Por ejemplo, el FMI cambió su postura sobre los controles de capital, hace 15 años hubieran encontrado que no era aceptable tener controles de capital y ahora saben que en Argentina es importante tenerlos”.

”Hay que esperar a ver que pide el FMI. Han tenido un aprendizaje positivo sobre lo que fue la pandemia, ha tenido una línea de financiamiento rápida”, agregó con perspectiva futura. “Las líneas de crédito en la pandemia tienen menos condicionalidades que otras. Hay conciencia de la pandemia es un problema global entonces una pandemia en cualquier lados es un pandemia en todos lados”, destacó.Además anticipó que “el programa va a ser nuestro, no el del FMI” y agregó que “es claro que el programa económico del gobierno anterior fue fallido”.

” Hay una excelente relación con Kristalina Georgieva. Pero siempre dentro de lo que es el FMI y a qué se dedica ”, puntualizó. Asimismo destacó que “queda claro que hay una sensación de que hay que solucionar un problema que tuvo dos partes, el FMI y el gobierno de Macri, hay como una sintonía de que venimos a solucionar ese problema”.

