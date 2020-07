A partir de ahora en esos distritos los supermercados sólo venderán productos esenciales, favoreciendo así la compra de productos no esenciales como textiles, artículos de electrónica, artículos de bazar, juguetes, etc., a pequeños comerciantes que realicen operaciones online o vía Whatsapp, no de manera presencial, ya que se encuentran cerrados al público. La disposición ya se encuentra vigente y durará hasta el 17 de julio.