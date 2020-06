- La visión sobre la Argentina: “ es un caso problemático. Queremos invertir, pero la primera precondición es la estabilidad macroeconómica, que no está, no se ha logrado. La segunda es la integración del país en cadenas del globales, que no se ha completado. En forma urgente necesita que se incluya al país en las cadenas de valor global . El acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur puede ser una vía y seguramente Alemania, que asumirá en pocos días la presidencia del bloque europeo, promoverá un avance de este convenio. Esta carrera es un maratón, no una de 100 metros y el esfuerzo debe ser mayor que en otras circunstancias.