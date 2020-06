Pero la caída podría ser mayor, afirman los analistas y los organismos internacionales, si la cuestión de la deuda no se resuelve en forma rápida y efectiva. Al respecto, la estrategia es avanzar con acuerdos parciales, que posiblemente no alcancen para dejar atrás el default y el gobierno se expone a que, quienes no acepten el canje, aceleren la deuda y no se llegue a las mayorías requeridas por las cláusulas de acción colectiva (CACs) introducidas en los canjes 2005 y 2010.