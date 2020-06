Los restaurantes están cerrados desde el primer día del aislamiento, en marzo. Algunos lograron introducir la modalidad del delivery o el take away, pero no era el corazón de su negocio, y quedó demostrado. Por el lado de los hoteles , la perspectiva no es mejor. Sin turismo, ni interno y mucho menos externo, el sector se enfrenta a que la pandemia termine generando una situación de no retorno.