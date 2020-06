-Las normas prudenciales tienen sentido. Yo no puedo solucionarle la situación a una empresa que no sé cómo se está comportando y se expandió enormemente, se diversificó, compró activos. No puedo arrogarme un derecho o potestad y decir “si no lo hago, es peor”. Con Vicentin, yo no sé qué hubiera hecho, no estuve en ese momento, estoy en éste. Y se llegó al peor resultado: defaultearon la deuda comercial y la bancaria, el prestigio de la empresa se fue al piso, la producción cayó. Los productores, cooperativas y acopios no le llevaron más granos. No es sólo un problema con el Nación, sino con el conjunto. Y defaultearon porque seguramente tomaron, y se verá, un montón de decisiones que llevaron a esa situación.