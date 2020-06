Fuentes cercanas al directorio de la empresa Vicentin, precisaron que “recibieron muy bien” las palabras de anoche del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien en una entrevista televisiva aseguró: “El concurso va a seguir, no lo suspendí, y si finalmente se lleva adelante la expropiación, el concurso va a seguir. Como suelo escuchar, me tomé unos días para ver si hay alguna alternativa, pero nadie me la trajo. La sigo esperando esa alternativa. Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta”.