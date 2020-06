Muchas empresas más pequeñas, profesionales independientes o comerciantes no tienen recursos para afrontar un concurso de acreedores y se sienten con poco poder para negociar frente a un banco, por ejemplo. Por eso, se espera que en el Congreso se pueda tratar algún proyecto de procedimientos judiciales acotados para empresas más chicas. “ Cuanto te subís al tren del concurso no sabés a dónde vas a llegar. Puede ser la quiebra ”, advirtió Gómez Meana. Con todo, los acuerdos privados no tienen el paraguas de la Justicia -no se suspenden los intereses desde la apertura del concurso- y dependen de la buena voluntad de las partes.