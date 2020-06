Pero mientras crece la presión por la vuelta a generar ingresos esto no se traduce en un incremento en la oposición a la cuarentena. “Lo que se observa es que aquellos que pasan por dificultades laborales, no tienen una concepción negativa del objetivo de la cuarentena, con lo cual la aceptación de su propósito no está directamente relacionada con los resultados económicos. Incluso, entre quienes perdieron el trabajo a causa de la cuarentena, 87% tiene una postura altruista respecto de la misma”.