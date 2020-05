A estos precios no hay oferta de los exportadores por lo que los dólares a los importadores se los debió proveer el Banco Central de sus reservas. Esta tozudez le costó casi USD 100 millones. Las reservas perdieron 61 millones y quedaron en USD 42.449 millones. En esta baja tuvo que ver la caída de los depósitos en dólares. El 21 de mayo cedieron 34 millones a USD 16.986 millones, un nivel que no conocían desde el 31 de octubre de 2016. No es una fuga de depósitos, sino un retiro que empresas y particulares hacen por necesidades de fin de mes, ante la falta de ingresos y por el rechazo a endeudarse. La pandemia ha tocado los ingresos de todos y algunos echan mano a sus recursos más líquidos para seguir adelante. Por supuesto, que esos dólares no se venden en el mercado oficial, sino en los alternativos, de allí la poca eficiencia que tienen las limitaciones que cada tanto impone el Banco Centra l. Lo que atenuó la caída de las reservas fueron la suba del euro y del oro.