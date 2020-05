-Estrategia para recuperar Pymes: El Gobierno debe analizar paso a paso los sectores donde no podemos dejar que las pymes mueran. Y los bancos deberán tener los criterios de análisis de riesgo y créditos a todo lo que da, para ver qué empresas van a quebrar y no tienen sobrevida. Cuáles son las que mueren y las que van a llegar vivas, pero en terapia intensiva. Qué necesitan y qué chances de sobrevida tienen. No es correcto darle un crédito a una empresa que está en esa condición. Va más allá de lo que las instituciones financieras pueden hacer para apoyar. No podemos sacarle más expectativas de vida a una empresa que más que un tubo de oxígeno necesita otras perspectivas. Es preciso analizar cómo aliviarlas impositivamente, quizás hacer una reforma fiscal. El Gobierno va a tener que ver cuáles son las pymes críticas para el desarrollo en términos de empleo, valor agregado y exportación.