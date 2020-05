— Es un impacto inédito, planetario y cruzado por la salud pública. Todo el mundo se vio afectado, proporcionalmente de manera generalizada, no va a haber brotes de crecimiento, vamos a tener una caída de ingresos y utilidades, la economía se va a ver afectada. No estoy diciendo nada nuevo, pero sí creo profundamente que saldremos de esta crisis. Las fortalezas de las compañías se están poniendo a prueba y en nuestro caso la liquidez y solvencia están bien dentro de las modelos que estamos haciendo. Vamos a tener que crecer mucho más armónicamente. Supimos transformarnos, pero creo no vamos a aprender todo lo que deberíamos haber aprendido.