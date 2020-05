Pero mientras Taranto señala a las autoridades políticas por la lentitud a la hora de resolver las situaciones, se toma un tiempo para destacar a los sindicatos. “Todas las autopartistas estamos igual y no podemos estar trabajando por la buena voluntad de los empleados. Hasta ahora, así como los intendentes no estuvieron a la altura, los sindicatos y en especial las delegaciones regionales que estuvieron muy a la altura de las circunstancias. Pero, si no volvemos a trabajar pronto, se acaba el stock de los repuestos de reposición”.