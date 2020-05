Lo que les preocupa a todos, más allá de las buenas noticias que trajo la cuarentena es que no se pone en marcha la economía, ya que esta parálisis recalienta al dólar. Adrián Mercado, broker inmobiliario, aún no comprende porque “una de las actividades que produce trabajo y ayuda a los sectores más necesitados como la construcción no se pone en marcha, como lo hizo Uruguay que no tuvo contratiempos”.