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La furia de Antonela Roccuzzo por los rumores del cambio estético de Lionel Messi: “No pegaste una”

La empresaria le respondió sin filtro a una usuaria de redes sociales que opinó sobre posibles cirugías del capitán de la selección argentina

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Paula Varela habló del enfrentamiento en redes sociales de la esposa del 10 con una usuaria de redes (Video: Lape Club Social-América TV)

Antonela Roccuzzo salió de su habitual perfil bajo para desmentir a una usuaria de redes que analizó los supuestos retoques estéticos de Lionel Messi. El comentario de la esposa del capitán de la Selección argentina se volvió viral en pocas horas y desató un cruce que tuvo réplica de la propia profesional.

Todo comenzó cuando Celeste Nardanone, quien se presenta como “médica especialista en armonización facial”, publicó un video en sus redes con un análisis detallado de los cambios físicos de Messi a lo largo de los años. El punto de partida fue una premisa que buscaba derribar un prejuicio. “¿Creíste que los jugadores de la Selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Lionel Messi en la cara”, escribió en su posteo.

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El análisis arrancó con el contraste entre el Messi de los primeros años de su carrera y el de hoy. La usuaria señaló que los años le sentaron bien al futbolista a nivel estético y que hoy luce más seguro de su imagen que al inicio. “Analizando su rostro antes de los procedimientos estéticos, quiero que presten especial atención a sus ojitos encapotados, el tamaño de su nariz, la posición y tamaño de sus orejas y la posición de su mentón bastante retraído, inclusive en esta foto que se le ve la papada”, se la oye decir en el video.

La mujer compartió un video en sus redes sociales haciendo una lista de todos los retoques del capitán de la Selección y la esposa del 10 salió a responderle (Video: Instagram)

La lista de procedimientos que Nardanone le atribuyó al astro del fútbol fue extensa. Según su análisis, Messi se habría realizado una rinoplastia, relleno de mentón con ácido hialurónico, Botox de manera ocasional, carillas y prótesis dentales, relleno de pómulos, una corrección de orejas y una blefaroplastia para abrir su mirada.

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Cada punto lo fundamentó con comparaciones visuales. “Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia de una. El cambio más llamativo y que más poderoso fue el cambio de su mentón, hay un claro ejemplo de un relleno en el mentón con ácido hialurónico”, señaló. Sobre la mirada, agregó: “Miren lo que es esa frente, el entrecejo despejado y los ojitos bien abiertos…”. Respecto a las orejas, sostuvo que Messi “se las pegó un poquito más al cráneo”.

El video circuló con rapidez y acumuló likes y comentarios. Entre ellos, uno que nadie esperaba: el de Roccuzzo. La empresaria, que raramente interviene en este tipo de debates en redes, decidió salir al cruce con ironía y sin rodeos. “¡No pegaste una!”, escribió, y completó: “Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama invisalign”.

Imagen dividida: fotos de Lionel Messi joven, una mujer con micrófono y una captura de Instagram mostrando un intercambio de comentarios
La respuesta de Antonela a la médica que enumeró una serie de cirugías a las que se habría sometido Lionel

Con esas pocas palabras desmintió de manera categórica cada uno de los procedimientos mencionados por la mujer y aclaró de paso el único cambio real en la dentadura de su marido. El Invisalign es un sistema de ortodoncia invisible que utiliza alineadores transparentes y removibles para corregir la posición de los dientes, una alternativa estética a los brackets tradicionales que no implica ninguna intervención quirúrgica.

El comentario de Antonela se volvió viral de inmediato. Pero la usuaria no dejó pasar la oportunidad de responder. Lejos de retroceder, defendió su trabajo y agradeció la intervención. “Gracias por comentar mi video... lo hice con absoluta seriedad y respeto, pensando en el beneficio que le hace a muchas personas saber que estos tratamientos son posibles y que pueden ayudarlos; hay mucho prejuicio y muchos no quieren contar sus secretos... lo entiendo, me pasa a diario en consultorio... Cariños y mi admiración completa, siempre”, escribió.

La respuesta de la usuaria acumuló 340 “me gusta” y cerró el cruce con una postura firme: su análisis, dijo, no buscaba exponer a Messi sino mostrarle a la gente que ese tipo de tratamientos existe y puede mejorar la calidad de vida de quienes los eligen. Sin embargo, Antonela desmintió por completo dichas afirmaciones, echando por tierra los comentarios de cirugías o tratamientos estéticos.

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