Descuentos de hasta 35% y 24 cuotas sin interés: una por una, las promociones que lanzaron dos bancos por el Día del Padre

Dos bancos lanzaron un amplio abanico de promociones por el Día del Padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales entidades bancarias de Argentina, Banco Nación y Banco Provincia, presentaron una amplia gama de descuentos bancarios y cuotas sin interés para compras del Día del Padre, destacando rebajas de hasta 35 por ciento. Estas ofertas alcanzan rubros como tecnología, indumentaria, perfumería y viajes, y estarán vigentes hasta el 21 de junio, según cada banco.

Ambas entidades proponen, respectivamente, promociones de hasta 24 y 18 cuotas sin interés en compras seleccionadas, descuentos de hasta 35% y distintos beneficios para titulares de tarjetas de crédito Visa y Mastercard y usuarios de sus plataformas digitales. Cada acción tiene fechas y topes específicos, y algunas exigen que el pago se realice exclusivamente por medios digitales propios o tarjetas emitidas por la entidad.

PUBLICIDAD

Todas las promociones del Banco Nación para el Día del Padre

Banco Nación organiza su campaña del 5 al 21 de junio, enfocada en clientes que cobran sus haberes en la entidad y quienes utilizan tarjetas Visa y Mastercard a través de la plataforma digital BNA+ MODO.

Durante el 5 al 9 de junio, Tienda BNA+ permite financiar compras en 24 cuotas sin interés abonando con BNA+ MODO. Además, quienes perciben su sueldo en el banco acceden a un 20% de descuento adicional, con un máximo de $15.000 por cliente, según Banco Nación.

PUBLICIDAD

Banco Nación ofrece hasta 24 cuotas sin interés.

En BNA Viajes+, del 8 al 14 de junio, los usuarios pueden comprar paquetes y hoteles en seis cuotas sin interés si abonan con tarjetas de crédito desde BNA+ MODO. Esta oferta está orientada a quienes desean regalar experiencias de viaje.

Entre el 16 y el 21 de junio, los comercios y shoppings adheridos ofrecen hasta un 35% de descuento y nueve cuotas sin interés, con condiciones que varían por rubro. Para indumentaria y perfumerías, el tope de reintegro es de $30.000 por operación y la financiación llega hasta nueve cuotas. En librerías, el límite es de $10.000 por compra y hasta tres cuotas.

PUBLICIDAD

Adicionalmente, los pagos realizados con Mastercard reciben un 5% de descuento extra, sin tope, según Banco Nación. Los clientes que cuenten con tarjetas Signature, Black y Platinum –incluyendo Visa– suman un beneficio adicional del 5%, pero con tope de $30.000 por operación.

Los días 19 y 20 de junio, el banco habilita un descuento del 10% en locales gastronómicos para tarjetas Signature, Black y Platinum, con tope de $10.000 por cliente. Todas las promociones del Banco Nación requieren usar el QR de BNA+ MODO y tarjetas de crédito emitidas por la entidad.

PUBLICIDAD

Banco Provincia ofrece una amplia gama de descuentos para sus usuarios.

Ofertas y beneficios del Banco Provincia para las compras del Día del Padre

Por su parte, Banco Provincia estructura parte de sus promociones en la plataforma digital Provincia Compras, donde ofrece hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados del 2 al 5 de junio. Este beneficio exige contar con tarjeta de crédito emitida por Banco Provincia y registrarse como usuario en el sitio web, procedimiento que ya completaron más de 631 mil personas.

En comercios y shoppings adheridos, Banco Provincia ofrece 20% de ahorro y hasta cuatro cuotas sin interés –sin tope de reintegro– para compras realizadas con tarjetas Visa o Mastercard del banco, los jueves 11 y 18, viernes 12 y 19, y sábados 13 y 20 de junio. Estos descuentos abarcan indumentaria, casas de deportes, perfumerías y farmacias.

PUBLICIDAD

Clientes de los paquetes exclusivos Logros o Evolución reciben un 30% de descuento en las mismas categorías y condiciones, lo que constituye la máxima bonificación en este período, según Banco Provincia.

Los usuarios que abonan con Mastercard en shoppings como Alto Avellaneda, Paseo Aldrey, Tortugas Open Mall y Soleil Factory los viernes 12 y 19, así como los sábados 13 y 20 de junio, pueden recibir una mochila de regalo si la compra alcanza o supera los $100.000 en un día. El premio se retira ese mismo día, presentando los comprobantes en los stands asignados dentro de cada centro comercial.

PUBLICIDAD

En el segmento de indumentaria y casas de deporte, todos los miércoles de junio y julio hay un beneficio del 20% y hasta nueve cuotas sin interés en marcas adheridas, para titulares de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el banco.

El conjunto de promociones bancarias por el Día del Padre refuerza el atractivo de la financiación y el ahorro digital. Tecnología y electrodomésticos se posicionan como las categorías más buscadas por quienes aprovechan los planes de estas fechas.

PUBLICIDAD