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El último adiós a María Rosa Fugazot: una despedida rodeada de familiares, amigos y colegas del espectáculo

Actores y figuras del ambiente junto a los afectos más cercanos se reunieron para homenajear a la actriz, que dejó una huella imborrable en la escena artística argentina

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El último adiós a María Rosa Fugazot
A las afueras de la casa velatoria, ubicada en el barrio porteño de Palermo, las figuras del espectáculo fueron a despedirse de María Rosa Fugazot (RSFotos)

El adiós a María Rosa Fugazot fue mucho más que un evento formal: fue una ceremonia de afectos, recuerdos y silencios compartidos. Desde temprano, la mañana porteña y la vereda de Av. Córdoba 5080 se llenaron de pasos lentos, abrigos oscuros y rostros marcados por la tristeza. En la puerta de la casa velatoria, el murmullo de la ciudad se detuvo por un instante para dar lugar a la emoción de colegas y amigos que, durante décadas, compartieron con Fugazot el ritual del teatro y la televisión.

La primera en llegar fue Belén Giménez, viuda del hijo de la actriz, René Bertrand, quien falleció hace casi un año. Envuelta en un tapado de piel sintética negro y gafas oscuras, caminó con paso apurado y el gesto serio de quien atraviesa un duelo reciente, pero se mantiene entera. En su andar, se adivinaba la mezcla de dolor y coraje que requiere despedir a más de un ser querido.

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El último adiós a María Rosa Fugazot
Belén Giménez, viuda de René Bertrand, llegó al velatorio con gesto serio y abrigo oscuro para despedir a Fugazot

También estuvo presente Javier Caumont, hijo del corazón de Fugazot, que optó por lucir un par de anteojos oscuros a juego con su campera.

El último adiós a María Rosa Fugazot
Javier Caumont, hijo del corazón de Fugazot, optó por los colores oscuros para la despedida final

También Gustavo Sofovich fue a darle el último adiós a la artista. No hizo falta que dijera nada: la escena del abrazo entre Sofovich y Giménez, captada por los fotógrafos, fue un mensaje silencioso de apoyo y cariño ante la pérdida.

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Gustavo Sofovich eligió un look informal y se mostró visiblemente afectado por la pérdida de la actriz
El último adiós a María Rosa Fugazot
Sofovich protagonizó un emotivo abrazo con Belén Giménez durante la despedida

Fede Bal avanzó con un buzo con la capucha puesta, las gafas oscuras y un café en la mano, como buscando refugio en los pequeños gestos cotidianos. A su lado, un amigo que lo acompañaba respetó su silencio, en un pacto tácito de contención. El paso de ambos por la vereda fue rápido, esquivando cámaras y preguntas: el duelo, a veces, solo se procesa en privado.

El último adiós a María Rosa Fugazot
Fede Bal acompañó a los familiares de María Rosa Fugazot en su velatorio

Nora Cárpena sumó su presencia con la serenidad de quien conoce todos los códigos del adiós teatral. Caminó despacio, el bolso azul al hombro y las gafas cuadradas, el cabello rojizo perfectamente peinado.

El último adiós a María Rosa Fugazot
La actriz Nora Cárpena, de presencia discreta y elegante, se sumó al homenaje a Fugazot

Marta González también estuvo allí para darle el último adiós a su compañera y amiga.

El último adiós a María Rosa Fugazot
La actriz Marta González se acercó con serenidad y respeto, sumando su calidez a la despedida

Luisa Albinoni arribó con una sonrisa tenue, como quien elige recordar los buenos momentos incluso en medio de la tristeza.

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Luisa Albinoni dio el presente en la despedida de la icónica actriz y colega del ámbito artístico

Por su parte, Victoria Carreras eligió el bajo perfil, sin dar declaraciones.

El último adiós a María Rosa Fugazot
La actriz Victoria Carreras atravesó la vereda con paso decidido y mirada concentrada en el adiós

Entre los hombres del ambiente, Jorge Carna Crivelli sumó palabras de cariño para la familia y elogió la trayectoria de Fugazot.

El último adiós a María Rosa Fugazot
El humorista Jorge Carna Crivelli se acercó con bajo perfil y sumó su respeto en el último adiós

Juan Carlos El Flaco García fue fiel a su impronta: campera de River Plate, jogging azul y zapatillas blancas, el rostro surcado por la emoción y la historia compartida con la homenajeada. La despedida, que se extendió hasta las 14, fue un desfile de abrazos, miradas y gestos que no requirieron explicación. Adentro, el clima era de respeto y contención; afuera, los rumores y las cámaras quedaban en segundo plano.

El último adiós a María Rosa Fugazot
Juan Carlos “El Flaco” García, con campera deportiva de River, reflejó el espíritu simple y fiel del ambiente teatral (RSFotos)

La noticia de la muerte de Fugazot había comenzado a circular el lunes, aunque el final llegó la noche anterior, cuando el SAME confirmó su fallecimiento en el departamento de Güemes al 4700. A los 83 años, y con casi siete décadas de trabajo, la actriz dejó una marca profunda en cada escenario que pisó. Hasta los últimos días, seguía en cartel con Viejas Chorras en el Teatro Picadilly, fiel a su vocación y a esa energía vital que la mantuvo siempre cerca del público.

El adiós a Fugazot fue un mosaico de estilos, emociones y generaciones. Los abrigos oscuros, las bufandas apretadas, los pasos firmes y los rostros serios fueron la escenografía de un último acto, donde cada cual aportó su manera de decir presente: desde la compostura impecable de Cárpena y González hasta la calidez de Albinoni y el bajo perfil de Crivelli y García. El abrazo entre Sofovich y Giménez, en medio de la calle, resumió el espíritu de la jornada: la certeza de que, en el mundo artístico, las despedidas siempre son colectivas.

Crédito: RSFotos.

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