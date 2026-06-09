El dolor de la viuda de René Bertrand tras la muerte de María Rosa Fugazot: “Era como mi mamá”

Luego de la muerte de su suegra, la actriz no pudo contener la emoción al hablar del último tiempo de María Rosa (Video: Puro Show-Eltrece)

La muerte de María Rosa Fugazot dejó un vacío profundo en el mundo del espectáculo argentino. La actriz fue hallada sin vida el lunes 8 de junio en su departamento de la calle Güemes al 4700, y la noticia sacudió a colegas, admiradores y, sobre todo, a quienes la conocieron de cerca. Entre ellos, Belén Giménez, viuda del hijo de Fugazot, René Bertrand, que se detuvo ante las cámaras de Puro Show de Eltrece frente a la casa fúnebre de Palermo con los ojos húmedos y la voz quebrada para despedir a una persona muy especial en su vida.

“Era como mi mamá y para mí fue muy, muy difícil esto”, dijo Belén apenas pudo articular palabras. “Tener que despedirla ahora es un momento tristísimo porque era mi contención, era todo”. No sonó a una frase hecha: el vínculo entre las dos mujeres se había forjado en años de cuidado mutuo, de trabajo compartido y de una cercanía que fue mucho más allá del parentesco político.

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El dolor de esta despedida llega además en un momento particularmente duro para Belén. Dentro de pocas semanas se cumplirá un año de la muerte de René Bertrand, y esa proximidad entre los dos duelos tiñe de una tristeza acumulada cada gesto, cada palabra.

Fugazot nunca pudo procesar la pérdida de su hijo. “Fue demasiado rápido lo de René y ella no pudo nunca llorarlo, nunca pudo sacar toda la tristeza que tenía adentro”, relató Belén. Después de esa partida, la actriz dejó de comer y de tomar agua, y fue su nuera quien tomó las riendas de su cuidado. “Como ella me cuidó antes, después también la cuidaba yo”, recordó. “Le decía: ‘No puede ser que no comas, no puede ser que no tomes agua...’”.

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Luego de la muerte de René, María Rosa sufrió un deterioro en su salud

La respuesta de Fugazot era fiel a su temperamento. “Me decía: ‘No me rompas los huevos’”, contó Belén con una sonrisa entre lágrimas. La definió como “cabrona”, pero enseguida aclaró que detrás de ese carácter había una ternura sin igual. “Era muy noble, muy noble. Un corazón inmenso”. Moria Casán, que se emocionó al dar la noticia, lo confirmó desde otro lugar: “No puedo creer tener que dar esta noticia”. Belén lo ratificó sin dudar: “Su corazón era gigante. Muy buena compañera”.

Ese corazón también latía con fuerza arriba de los escenarios. Belén evocó las funciones de radioteatro y teatro leído que compartieron por la provincia de Buenos Aires, junto a Nora Cárpena. “Ella abría la boca y el público se maravillaba”, dijo. “Era grandiosa, era mágica”. Al cierre de cada función, Cárpena las hacía cantar. “Cantaba apenitas algo y el público era ovación total, porque todo lo que hacía lo hacía maravillosamente”. El trabajo fue su refugio hasta que el cuerpo dejó de acompañarla. “Al final era como que ya no podía más, no tenía más fuerzas”, describió Belén.

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Sobre los rumores que circularon en redes acerca del vínculo entre ambas durante el último tiempo, Belén no dejó espacio para la ambigüedad. “Era muy cercano, como siempre”, respondió. Y agregó que Fugazot también la acompañó cuando ella comenzó una nueva relación. “Era mi mamá, chicos, era mi mamá”, explicó.

María Rosa junto a Belén en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro

Los nietos de Fugazot, hijos de Belén y René, se quedaron al cuidado de una amiga durante el velatorio. Belén les contó la noticia el día anterior. “Fue muy difícil el día de ayer”, admitió. Consultada sobre si los llevaría a la despedida, fue terminante: “No, nunca. No los expondría nunca”. Y respecto al vínculo de sus hijos con María Rosa, aseguró que había sido una presencia constante en sus vidas. “Una reabuela”, la definió.

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