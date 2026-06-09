El deslumbrante outfit mundialista de Emilia Mernes antes del comienzo de la Copa del mundo

La cantante apostó por un conjunto inspirado en la bandera Argentina (Video: TikTok)

El lunes por la noche, Emilia Mernes fue parte del evento que Telemundo organizó en Los Ángeles para dar inicio a la cuenta regresiva del Mundial 2026, que arranca el jueves. La cantante subió al escenario junto a Carlos Vives y Wisin para interpretar “Somos Más”, la canción que los tres grabaron juntos para esta Copa del Mundo. Vives como referente de la música colombiana, Wisin como figura del reguetón puertorriqueño, y Mernes como la voz argentina del trío en uno de los eventos musicales más convocantes del año en el continente.

Para esa noche, Emilia eligió un look que no dejó lugar a dudas sobre su procedencia. Cada pieza del conjunto remitió de forma directa a los colores de la bandera argentina y al símbolo que la identifica en el mundo. No fue un guiño sutil: fue una decisión de producción tomada de principio a fin.

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La primera imagen que circuló del posteo fue una selfie en el espejo del camarín. Emilia ya tiene el vestido puesto, el pelo recogido en un rodete y el maquillaje todavía incompleto. A su alrededor, dos asistentes trabajan sobre el diseño: una arrodillada ajusta la parte inferior, la otra acomoda el hombro del corset. La cantante sostiene el teléfono con la mano ya enguantada y mira a la cámara con una expresión que no acusa el movimiento a su alrededor.

Emilia cantó en Los Ángeles el tema que hizo para el Mundial 2026 y lo hizo con un look inspirado en la bandera Argentina

El vestido fue creado especialmente para esta ocasión

El detalle de los guantes que eligió Emilia: el sol de Mayo

Esa foto es la que mejor cuenta lo que implica un look de esta escala. El vestido es un corset mini en blanco cubierto de piedras en celeste y plateado, distribuidas en un degradé que arranca denso en el escote y se abre en destellos más dispersos hacia el ruedo. Desde los hombros cae una cola larga de tela blanca también sembrada de cristales, que en movimiento arrastra por el suelo.

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Los guantes sin dedos son la pieza que ancla el concepto. Blancos, con piedras celestes y plateadas a juego con el vestido, tienen bordado en el dorso de cada mano un sol de Mayo en hilo dorado y strass amarillo. El mismo símbolo que figura en el centro de la bandera argentina, trasladado con precisión de alta costura a un accesorio de escena.

Una de las imágenes del posteo muestra las dos manos juntas, en primer plano, con los guantes en foco y el vestido como fondo. Los rayos del sol en dorado rodean el círculo central y las piedras se distribuyen alrededor del motivo con cuidado. En el antebrazo se alcanza a ver uno de sus tatuajes.

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Antes de salir al escenario, las fotos en los pasillos del venue mostraron otra dimensión de la noche. Emilia recorre un corredor de concreto con el techo expuesto —cables, tuberías y caños a la vista— y cuadros con fotografías enmarcadas en las paredes blancas. El contraste entre la crudeza del espacio y la elaboración del conjunto generó uno de los encuadres más logrados del posteo.

Mernes posa sonriente con su atuendo blanco y celeste adornado con brillos, que rinde homenaje a la bandera argentina

La cantante eligió un maquillaje en tono celestes y sus característicos brillos a tono

Emilia cantó junto a Carlos Vives y Wisin en la ciudad de Los Ángeles (Instagram)

El maquillaje siguió la misma lógica cromática del vestido. Sombra blanca con acabado nacarado en los párpados, con piedras celestes pegadas sobre el hueso del ojo que extendían el brillo hacia las sienes. Rubor rosado muy marcado en las mejillas y labios en tono nude rosado. El resultado amplificó la paleta del look sin competir con él.

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Como único accesorio de joyería, una gargantilla de strass plateado, fina y continua, rodeó el cuello con discreción. En algunas fotos aparece también una pulsera a juego en la muñeca. La decisión de no sumar piezas voluminosas mantuvo el foco en el vestido y los guantes.

Los zapatos completaron el conjunto. Sandalias de plataforma con tiras cubiertas de strass plateado que, en las fotos de cuerpo entero tomadas en los pasillos, brillan bajo la luz artificial con la misma intensidad que el resto del look. La coherencia entre cada pieza fue total.

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El único elemento que rompió la paleta fue el micrófono. Rosa fucsia con terminación en brillantes, aparece en varias de las imágenes del backstage y del escenario. En una de las fotos más circuladas, Emilia posa de frente con los brazos abiertos, el micrófono en la mano derecha y los guantes con el sol de Mayo bien visibles. El rosa funcionó como el único contraste de color ajeno a la paleta celeste y blanca de toda la producción.