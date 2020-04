Sin embargo, el sindicato no pudo hacer una presentación formal ante el Gobierno de Jujuy porque no cuenta con personería jurídica en esa provincia. “No contamos con filiales en Jujuy por eso no tenemos la posibilidad de hacer un reclamo puntual. Las personas que trabajan en la provincia tienen miedo de reclamar individualmente ante la posibilidad de ser despedidas”, agregó Brassesco.