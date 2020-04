Más escéptico, el economista Miguel Boggiano dijo que el único objetivo de la oferta es conseguir tres años de gracia para el actual gobierno y para eso “simuló” una oferta tentadora, con poca quita, pero de la que faltan conocer muchos detalles. Según Boggiano, “si no se sabe cómo va a crecer la Argentina, la propuesta no tiene ningún valor, porque los acreedores no van a aceptar esperar tres años para que les digan de nuevo que no les van a pagar”. Por eso, concluyó, más allá del repunte del viernes, “el precio bajo de los bonos indica que esto no va a tener solución por varios años”.