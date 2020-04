Los controles de precios que se pretenden hacer no pueden eludir que la evaluación del sistema de precios se da frente a la ruptura tradicional de los mercados en competencia tal cual lo conocemos. Por su parte, es importante tener en consideración que una almacén de barrio, verdulería, granja no puede estar sujeta a precios máximos. Esta práctica funciona bien en las grandes superficies comerciales (hipermercados y supermercados de grandes cadenas). Los volúmenes de compra de estos últimos les permiten acceder a precios más bajos que los de un pequeño comercio que nunca podrá respetar un precio único. A su vez, si el precio máximo sugerido y a controlar es el mismo para una almacén de la Ciudad de Buenos Aires que para uno de Púan, en la Provincia de Buenos Aires; en Charata, en Chaco; o en Pico Truncado, en Santa Cruz, eso no solo es imposible controlar sino también de objetivar en un listado de precios máximos.