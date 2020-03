Para Federico Furiase de la Consultora Eco Go y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, “vamos a un escenario mucho más recesivo con aumento del déficit fiscal y mayor emisión monetaria. Pero el Gobierno no puede tomar otro camino porque debe moderar los efectos de la pandemia. No creo que la emisión de pesos vaya a la compra de dólares inmediatamente, dado que el aumento de efectivo va a bienes de primera necesidad”.