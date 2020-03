“¿En cuál de esas crisis anteriores la gente no pudo caminar por la calle? ¿En cual no volaron los aviones, no hubo turismo, hoteles cerrados, la gente no comió en un restaurante? En EEUU el 70% del producto es servicios, ¿en cuántas de esas crisis se te dio en paralelo una restricción en la oferta y en la demanda de bienes? Esto es algo totalmente nuevo, todo lo que pasó previo nos da muy poca información sobre lo que viene”, dijo Darío Epstein de Research for Traders.