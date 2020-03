— No critico las medidas económicas. Estoy criticando más al Ministerio de Salud. Me parece bien la cuarentena, pero se está tomando sin saber realmente dónde estamos parados . Estamos copiando a los demás países, pero los demás países hacen test, ven los focos de infección, quiénes son los infectados y curados. Nosotros no sabemos nada, solo testean a los que viajaron en avión, pero no la transmisión doméstica. Hace falta alguien que sepa de administración, no de política . Estos muchachos se hicieron pegando carteles en la calle, pero no saben de administración de recursos, se quedan paralizados en el accionar.