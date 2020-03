La necesidad de restablecer el clearing bancario para poder hacer frente a las obligaciones, especialmente el pago de salarios en los próximos días, fue planteada ayer en la reunión que mantuvo el Comité de Crisis de la UIA, por videoconferencia. Según trascendió, realizaron gestiones ante los distintos funcionarios, quienes finalmente decidieron avanzar por ese camino. Sin embargo, esta estrategia no fue gratuita para el titular de la central, Miguel Acevedo, quien recibió varios llamados de empresarios en situación muy crítica que prefieren que no se abra el clearing para evitar “los cheques rechazados”, en línea con el planteo realizado por la CAME.