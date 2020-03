“ La industria aeronáutica en el mundo no resiste sin el apoyo de los Gobiernos. Nosotros no tenemos ventas, por lo tanto nuestra caja está absolutamente dañada y es una situación muy dramática que sabemos que no se va a recuperar rápido. Y tal vez esto sea un game changer, tal vez la industria aeronáutica no vuelva a ser lo que era y nos vamos a tener que preparar para empezar de nuevo, para refundar las líneas aéreas”, concluyó.